Tutto sul Nizza di Balotelli, prossimo avversario del Napoli

Tra il Napoli e la fase a gironi della Champions c’è di mezzo il Nizza di Mario Balotelli

Sorteggio non propriamente benevolo per il Napoli, che dall’urna di Nyon, ha visto spuntare il Nizza di Mario Balotelli quale avversario per il play off di Champions League in programma il prossimo 16 agosto. Il match d’andata si disputerà allo stadio San Paolo, con fischio d’inizio alle 20:45, mentre il ritorno è in programma martedì 22 agosto, sempre alle 20:45, presso la cornice dell’Allianz Riviera di Nizza.

Tra i possibili avversari che poteva incontrare la banda di Sarri, la compagine della Costa Azzurra è indubbiamente quella più insidiosa e maggiormente organizzata, reduce da uno straordinario terzo posto in Ligue 1 e da un cammino piuttosto esaltante nei preliminari di Champions League, avendo eliminato l’Ajax, nel terzo turno, finalista nella scorsa edizione di Europa League. La compagine guidata dal tecnico Lucien Favre può essere definita, seppur con le dovute differenze, la “Napoli di Francia”, nel senso che il suo gioco alquanto propositivo, spumeggiante e votato all’attacco, ricordi per molti aspetti l’organizzazione posta in essere dalla squadra partenopea.

Indubbiamente il fiore all’occhiello dei rossoneri transalpini è “Supermario” Balotelli, reduce da una buona stagione in Ligue 1, diventando idolo e punto di riferimento per i suoi compagni e i tifosi. Per il centravanti italiano, cresciuto nell’Inter, sarà l’ennesimo scontro con il Napoli, compagine a cui venne accostato in passato e città con la quale è legato per via di affetti particolari. Nelle competizioni europee, una sola volta, Balo ha affrontato gli azzurri, ovvero nell’edizione della fase a gironi della Champions, stagione 2011/2012, in occasione di Napoli-Manchester City: 2-1, rendendosi autore della rete messa a segno dai Citizens. Per il resto, non vi sono precedenti in ambito europeo, tra gli uomini di Sarri e il sorprendente Nizza di Favre, se non un incrocio in amichevole, nella scorsa estate, andato in scena al San Paolo, in cui i partenopei vinsero per 3-0 grazie ad una doppietta di Koulibaly ed una firma di Mertens.

Il credo tattico di Favre è il “4-2-3-1” in cui oltre a Balotelli, sopracitato, vi sono altri elementi giovani e molto interessanti, tra i quali l’esterno sinistro d’attacco Eysseric, inseguito durante questa sessione di mercato estiva dalla Fiorentina, oppure Seri, leader nella mediana, sul quale mise gli occhi la Roma, trovando dinnanzi a sé il muro della società transalpina che lo ha dichiarato incedibile. In difesa, invece, sulla corsia di sinistra non c’è più Dalbert, in procinto di legarsi all’Inter, sostituito da Sarr, giovanissima promessa del calcio francese, classe 1999. Il punto debole del Nizza è però il reparto arretrato e in particolar modo la coppia centrale in cui Dante, nonostante l’elevata esperienza internazionale, non appare più il calciatore sicuro ed affidabile messosi in mostra nel Bayern Monaco. Piuttosto deludente la sua prestazione nel match di ritorno all’Amsterdam Arena contro l’Ajax, in cui ha palesato gravi ed inaspettate sbavature.

La formazione rossonera ,senza ombra di dubbio, evidenzierà il suo carattere sbarazzino, intraprendente, giocandosi a pieno le chances a disposizione per accedere alla fase a gironi della Champions League, ma è innegabile che di fronte a sé troverà un Napoli organizzato, collaudato, che non ha cambiato nulla in questa sessione di mercato. Insigne, Mertens e Callejon saranno pronti a mettere a soqquadro il reparto arretrato della compagine francese, evidenziando la spiccata velocità che li contraddistingue. Per gli azzurri sarà fondamentale azzannare l’avversario al fine di non vedersi sfuggire di mano una qualificazione in Champions assolutamente prioritaria. Inoltre gli uomini di Favre dovranno far fronte alla spinta propulsiva di un San Paolo che si prevede stracolmo in ogni ordine di posto. Sarà un 16 agosto molto caldo per Balotelli e compagni chiamati a fronteggiare la forza d’urto di un Napoli ruggente, che mira in grande, con l’obiettivo di riannodare il filo con la massima competizione europea dopo l’eliminazione giunta agli ottavi di finale, nella scorsa edizione, per mano di quel Real Madrid che poi si laureò campione d’Europa.

Gli uomini di Sarri, stavolta, non hanno effettuato pronostici su quale avversario avrebbero preferito affrontare: Nizza, Hoffenheim, Young Boys, Steaua Bucarest e Istanbul Basaksehir , non rappresentano ostacoli insormontabili per una squadra, ossia il Napoli, ambiziosa e determinata nel vivere una stagione da protagonista. Sarri vorrà interrompere il digiuno di successi nel play off di Champions League, in cui l’ultima squadra italiana a superare il turno fu il Milan, nel 2013, a discapito degli olandesi del Psv Eindhoven, grazie, tra l’altro, ad un goal di Balotelli, realizzato nella gara di ritorno a San Siro.

Da lì in avanti proprio il Napoli, la Lazio e la Roma lasciarono il passo ad Athletic Bilbao, Bayer Leverkusen e Porto, facendo sì che l’Italia fosse rappresentata solamente da due compagini piuttosto che tre. L’obiettivo di questa stagione è quello di invertire tale trend e il Nizza, nonostante il dovuto rispetto che meriti una squadra giunta terza nel campionato francese, non può rappresentare uno scoglio invalicabile.