Game of Thrones 7: Jon Snow e Daenerys sono fratelli? Facciamo un po’ di chiarezza

Dopo l’uscita dell’episodio 4 di Game of Thrones 7, il rapporto tra Jon Snow e Daenerys Targaryen si stringe ulteriormente. La fiducia tra loro sembra palese, ma che relazione hanno? Sono fratelli? Facciamo luce su alcuni punti delle loro storie

La nascita di Jon Snow e i suoi genitori

Alla fine della stagione 6 di Game of Thrones una grande rivelazione ha cambiato per sempre il nostro modo di vedere Jon Snow. Grazie ad ua visione di Bran, siamo venuti a conoscenza del fatto che Jon non è il figlio bastardo di Ned Stark (anche se è stato cresciuto come tale), ma il figlio di Lyanna Stark. Il vero nome di Jon non è stato ancora rivelato, ma quello è soltanto l’ultimo dettaglio che ci serve per capire davvero quali sono le sue origini. Sappiamo che Lyanna fu rapita da Rhaegar Targaryen, il quale la tenne prigioniera e approfittò di lei, mettendola incinta. Tutto questo non è stato spiegato apertamente in Game of Thrones, ma facendo due più due scopriamo che Jon Snow è figlio di Rhaegar, e quindi un Targaryen, così come Daenerys. Sono dunque fratelli? La risposta è no. Vediamo perché.



Jon Snow e Daenerys Targaryen non sono fratelli

Per capire il grado di parentela che interrcorre tra Jon Snow e Daenerys, occorre fare un piccolo salto all’indietro nell’albero genealogico dei Targaryen. Daenerys è la più piccola dei figli di Aerys II, meglio conosciuto come il Re Folle. Aerys II aveva altri due figli, il primogenito Rhaegar Targaryen, poi Viserys (che abbiamo visto morire per mano di Khal Drogo) ed infine la piccola Daenerys. Appare piuttosto palese che Jon Snow e Daenerys non sono fratelli, come molte teorie suggerivano, in quanto Jon figlio del fratello maggiore di lei Rhaegar Targaryen.

Tirando le somme, dunque, Daenerys è la zia di Jon Snow, nonostante più giovane di lui.