Dopo la puntata numero 4, la HBO ha pubblicato il promo per la puntata 7×05 di Game of Thrones che avrà come titolo “Eastwatch”. Vediamolo insieme!

La quarta puntata è stata una delle più intense della stagione 7 di Game of Thrones. Molti gli avvenimenti che ci hanno tenuti col fiato sospeso, così come quelli che ci hanno commosso o fatto sorridere. Per questo, prima di vedere il promo della puntata 7×05, ricapitoliamo quanto accaduto fino ad ora.

ATTENZIONE SPOILER

Cos’è successo nella puntata 4 di Game of Trhones 7?

Una puntata ricca di avvenimenti. Uno dei più belli è stato di sicuro il ritorno di Arya Stark a Grande Inverno, già suggerito dal promo della puntata 4. Sin da subito abbiamo potuto vedere quanto Arya sia cambiata, e agli occhi di sua sorella Sansa, ormai Lady di Grande Inverno, la piccola sorella è ormai una vera guerriera. Molto bello anche l’incontro con Bran, che ancora una volta ha dimostrato di conoscere cose viste attraverso le sue visioni da “corvo a tre occhi”.

Per quanto riguarda invece il fronte Daenerys, abbiamo visto come il suo esercito di Immacolati è riuscito a conquistare con fin troppa facilità Castel Granito, che infatti era stato svuotato da tutte le provviste e abbandonato al nemico. Sentendo di essere ad un passo dalla sconfitta, Daenerys è salita in groppa ad uno dei suoi draghi e ha attaccato l’esercito dei Lannister guidato da Jamie. Il grande vantaggio di avere una belva sputa fuoco, però, è stato ben presto azzerato grazie all’enorme balestra che è stata azionata contro il leggendario animale, che ferito è caduto al suolo. Mentre Daenerys cercava di soccorrere il suo drago, Jamie si è scagliato contro di lei, e mentre il drago stava per annientarlo, qualcuno gli ha salvato la vita.

Proprio così, sospeso nel momento clou dell’azione, la puntata numero 4 è finita, lasciandoci con il fiato sospeso per un’altra settimana.

Ecco il promo della puntata 5