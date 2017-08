Juve: la cessione di Bonucci pesa – contro il Tottenham finisce 2 a 0… per gli avversari

Juventus così non va. Contro il Tottenham crolla per 2-0

Si chiude il pre-campionato della Juventus a tinte chiaro scure. L’ultima uscita, contro il Tottenham, davanti la maestosa cornice di Wembley, ha visto gli Spurs imporsi con un ineccepibile 2-0 firmato da Kane ed Eriksen, decretando una sconfitta che ha sollevato più di un dubbio sulla reale condizione fisica e psicologica della Vecchia Signora.

Numeri alla mano, il dato più preoccupante, proviene dal reparto difensivo, fiore all’occhiello in questi anni di successi bianconeri. Contro Barcellona, Paris Saint Germain, Roma e per l’appunto Tottenham, sono stati ben sette le reti subite, troppe per un pacchetto arretrato che aveva snocciolato più di un record, annoverando un terzetto da brividi composto da Barzagli, Bonucci e Chiellini, oltre all’eterno Buffon tra i pali. Di quel trio non fa più parte Bonucci, approdato in estate nel Milan, e tale assenza, al momento, non sembra esser stata sostituita a dovere.

Sia Rugani che Benatia non mostrano di possedere spiccate doti per avviare l’azione, così come faceva l’oramai difensore rossonero, con il primo che appare piuttosto lontano dallo spiccare il volo verso il definitivo salto di qualità, mentre il marocchino, sia contro il Barca che con la Roma, ha palesato più di qualche difficoltà alle prese con Neymar e Dzeko. Tra l’altro come è ben noto, Benatia è dalla stagione 2013/2014 che non colleziona più di venti presenze in campionato, considerando i suoi continui problemi di carattere fisico che ne stanno condizionando la carriera. Allegri, al momento, vorrebbe fare leva sui quattro centrali a disposizione, senza ricorrere al mercato, anche se non è mistero l’interessamento da parte della dirigenza bianconera su Garay, difensore in forza al Valencia. Mentre per quanto riguarda Caldara, nonostante il pressing attuato sull’Atalanta nelle scorse settimane, pare quasi certo che il giovane difensore italiano resti in forza alla Dea ancora per una stagione, per poi, in base agli accordi presi precedentemente, approdare in bianconero nell’estate del 2018. Inoltre, in base a quanto visto in queste prime uscite, latita una valida alternativa ai cosiddetti titolari a centrocampo, ossia Pjanic e Khedira. Marchisio ha dimostrato di stare bene e di essere tornato l’elemento prezioso di due stagioni fa, ma il solo “principino” non può bastare per dare respiro ai suoi compagni di reparto.

Sturaro è un eccellente gregario ma non di certo in grado di far compiere all’undici titolare il balzo in avanti, Rincon è in uscita, considerando l’interessamento da parte di alcuni club, quali il Torino e il Bologna, mentre Lemina ha salutato la truppa bianconera, volando in Inghilterra presso la corte del Southampton, alla base di un’operazione da 18 milioni più 2 di bonus. Il nome in cima alla lista dei desideri di Marotta e Paratici è quello di Matuidi, in uscita dal Psg. Il club francese pare abbia ridotto le sue pretese economiche, attestandosi sui 20/25 milioni di euro, mentre i bianconeri non si sono spinti dall’offrire più di 15 milioni. Fondamentale sarà il compito dell’agente del calciatore, Mino Raiola, il quale annovera ottimi rapporti collaborativi con la Juventus.

In attacco, invece, bisognerà innanzitutto respingere un’eventuale offerta da parte del Barcellona, per Dybala, chiamato a sostituire Neymar volato a Parigi presso la corte di Emery. Allo stato attuale il club blaugrana ha messo nel mirino Coutinho e Dembélé come prime scelte, ma non è da escludere un affondo per il talento argentino che piace tanto alla società catalana. La Vecchia Signora ritiene il proprio attaccante incedibile, anche se dinnanzi ad una proposta di 120 milioni di euro, la resistenza bianconera potrebbe vacillare. Al netto di ciò, comunque, Allegri dovrà lavorare per riaccendere i motori lì in avanti, dove gli arrivi di Douglas Costa e Bernardeschi hanno ulteriormente potenziato un reparto di primissimo livello.

Da Higuain, Mandzukic, ci si aspetta molto di più rispetto a quanto ammirato a Wembley per evitare di non centrare i prestigiosi obiettivi messi nel mirino. Per la Juventus non c’è tempo da perdere in quanto già a partire da domenica prossima si inizierà a fare sul serio, con la finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio. Iniziare la stagione con un trionfo donerebbe stimoli ed un entusiasmo rinnovato, che cancellerebbe, seppur parzialmente, il triste epilogo della scorsa annata, con l’amaro ko di Cardiff. Come dice Allegri: “Vincere aiuta a vincere”, motto che testimonia l’importanza cruciale di lasciarsi dietro le spalle queste amichevoli non particolarmente esaltanti, per tornare ad essere quella compagine ruggente ed aggressiva che ha fame di conquistare le vette più alte, per non vedersi raggiunta dalle rivali, che sia in campionato che in Champions, appaiono quanto mai agguerrite e competitive.