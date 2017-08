La Torre Oscura al box office americano raggiunge i 19,5 milioni di dollari in un weekend

La Torre Oscura supera le recensioni negative raggiungendo al box office 19,5 milioni di dollari solo in un weekend. Non l’avrei mai detto!

L’ultimo adattamento cinematografico dell’amata serie di Stephen King, The Dark Tower, non ha avuto esattamente una partenza felice. Il film è stato invaso di critiche negative, non appena è uscito nei cinema la scorsa settimana.

Fortunatamente per tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto dell’adattamento, la reazione dei critici non sembra aver intaccato il successo che ha avuto al box office, vincendo il primo posto nelle classifiche di guadagno questa settimana.

Il film che presenta un cast di stelle come, Idris Elba e Matthew McConaughey, ha incassato 19,5 milioni dollari nel suo weekend di debutto. Questo significa che la Torre Oscura è al top dell’ufficio di scommessa, anche se probabilmente si aspettavano un successo più eclatante, vista la realizzazione per 60 milioni di dollari.

Anche se è stato un fine settimana relativamente tranquillo, Dunkirk di Christopher Nolan, che è stato recentemente affermato essere un “contendente di Oscar“, dopo aver affermato il primo posto nelle ultime due settimane ha dovuto cederlo alla Torre Nera.

Tutti sono stati sorpresi anche quando il film Emoji ha superato al box office Dunkirk, la scorsa settimana,cosa che tutt’ora non rimane invariata.

Il film racconta le avventure dell’emoji “Meh”, che ha fatto 12,35 milioni di dollari nella sua seconda settimana.

Girls Trip, la grande commedia di questa estate, rimane al suo posto nel box office. Il film aveva un budget di soli 19 milioni di dollari, ma dopo aver fatto altri 11.418.700 $ nella sua terza settimana, Universal ha fatto oltre 80 milioni di dollari.

La nuova release Kidnap rimane al quinto posto anche questa settimana. Che vede la protagonista Halle Berry, e Liam Neeson di Taken, salvare suo figlio che è stato rapito.

Il filmato ha raggiunto $ 10,210,000, sconfiggendo Spider-Man: Homecoming che perde posizioni, andando avanti con le settimane.

Sembra una caccia all’oro, no?