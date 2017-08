Le Fifth Harmony hanno reso nota la cover del terzo album?

C’è in atto una vera diatriba per quanto riguarda la copertina del terzo album delle Fifth Harmony. Pare sia stata resa nota la cover del prossimo lavoro discografico del gruppo, ma sarà vero?

Da qualche giorno circola un rete una foto della presunta cover del terzo album delle Fifth Harmony, che sarebbe in uscita per il 25 agosto 2017. A mettere in rete la foto e a farla girare per primo è stato un ragazzo che ha postato sui social un’immagine scattatta in un negozio di dischi. La foto, che vi mostriamo in basso, ci darebbe un primo assaggio della cover del disco.

La cover del terzo album delle Fifth Harmony

La foto del fan delle Fifth Harmony mostra un banner del negozio di dischi con la presunta cover. L’immagine della cover è formata da un’immagine colorata, tridimensionale che mostra i volti delle quattro componenti del gruppo che guardano in direzioni diverse. Il fondo della foto è diviso in due colori, azzurro e giallo.

La reazione dei fan

La cover, vera o falsa che sia, non è affatto piaciuta ai fan. Molte critiche sono piovute sui social, tra chi la considera una delle più brutte cover si sempre e chi invece crede semplicemente che non sia il massimo. In ongni caso nessuno ha fatto i salti di gioia per l’immaigne ideata in questo modo. Molti, ad ogni modo, ritengono le la foto, e quindi lo scoop in sé, possa essere un falso che non ha niente a che vedere con quella che sarà la cover originale in uscita il prossimo 25 agosto.

Tutto è possibile, e non sapremo la verità prima della pubblicazione dell’album. Ad ogni modo, le Fifth Harmony potrebbero farsi influenzare dai gusti dei propri fan? Già in passato in effetti è successo, con la cover dell’album “Reflection”; dopo aver appurato che molti fan non ne erano soddisfatti, la cover fu cambiata. Come andrà questa volta?