Confermato per novembre il primo DLC di Horizon: Zero Dawn.

Guerrilla ha finalmente confermato il rilascio del primo DLC di Horizon: Zero Dawn, previsto per novembre.

La casa videoludica ha confermato ufficialmente che The Frozen Wilds, il primo DLC di Horizon, vedrà Aloy nelle zone fredde del nord, dove cercherà ancora risposte.

“Oltre le montagne settentrionali, i confini della tribù Banuk sfidano tutti coloro che osano sopravvivere agli estremi”, ci dice PlayStation.

“Ma ora questo luogo freddo nasconde una nuova minaccia, e per Aloy, un nuovo mistero che, come sempre, è determinata a risolvere”.

Il DLC promuoverà una nuova area di gioco, in cui fare muovere la nostra eroina, Aloy, insieme a nuovi macchine minacciose. L’aurea di meraviglia, che ha emanato il gioco base, è stato sostituito da un’atmosfera più scura e brulicante di pericoli.

Il contenuto verrà distribuito esclusivamente su PS4 il 7 novembre e supportano PS4 Pro proprio come il gioco principale.

Naturalmente, non c’è bisogno che vi dica che devi possedere una copia del gioco Horizon: Zero Dawn per acquistare il DLC, quindi se non l’hai ancora comprato, hai circa tre mesi per prenderlo e godertelo fino in fondo.

Io me lo sono divorato in una settimana. Stupendo!

Attualmente è possibile pre-ordinarlo per 29.99 euro.

Dal giugno di quest’anno, Horizon ha venduto più di 3,4 milioni di copie. Un traguardo meritatissimo dalla casa videoludica Guerrillia.

Il trailer: