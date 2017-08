Game of Thrones 7: alcune teorie dopo l’episodio 4

L’episodio 4 di Game of Thrones 7 è stato davvero entusiasmante. Molte cose si stanno mettendo in moto, tanto da spingerci a porci qualche quesito. Eccone alcuni

Bronn e Jamie sono vivi?

Iniziamo dal finale: mentre Daenerys vola sull’esercito dei Lannister spuntando fuoco e fiamme con il suo drago, Bronn decide di usare la gigantesca balestra capace di uccidere un drago. Dopo un tiro sfortunato, con un secondo dardo Bron becca il drago ad un ala, ferendolo e costringendolo ad un atterraggio di fortuna. Daenerys esce incolume dall’attacco, e subito cerca di liberare il suo drago dal dardo, quando da lontano, Jamie Lannister la vede e le galoppa incontro deciso ad ucciderla. Un secondo e tutta la guerra dei troni, e di conseguenze tutta la serie tv, potrebbe arrivare ad una veloce conclusione. Ma proprio mentre Jamie sta per scoccare il suo colpo, il drago lo vede e gli spunta il fuoco contro. Fulmineo Bronn, che è ancora nei paraggi, si lancia su Jamie e lo trascina con sé in un provvidenziale specchio d’acqua. Supponendo che i due siano ancora vivi, cosa succederà adesso?

Le possibilità sono sostanzialmente due: o Bronn e Jemie, vincendo il peso delle loro armature, riescono a nuotare e allontanarsi dall’esercito della terribile Madre dei draghi, oppure vengono ripescati e fatti prigionieri. Nel secondo caso sarà interessante vedere come si relazionerà Tyrion con il suo vecchio amico Bronn, ma soprattutto con il suo “amato” fratello. Per quanto riguarda Bronn, il mercenario potrebbe anche passare dalla parte di Daenerys: a lui, in fin dei conti, interessa un castello dove poter passare la vecchiaia e poco altro.

Daenerys è la nuova Regina Folle?

Per molto tempo abbiamo pensato che la Regina Folle non potesse essere altri che Cersei, ma dopo l’episodio 4 e le scelte di battaglia fatte da Daenerys ci viene qualche dubbio. Nonostante sia il suo consigliere Tyrion, sia l’inaspettato Jon Snow le abbiano consigliato di non scagliarsi con i craghi sul suo nemico, lei ha deciso di farlo lo stesso. Forse Daenerys ha esaudito molti dei desideri dei fan, che sempre più spesso si trovano a pensare “Ma perchè non distrugge tutto con i suoi draghi?”… eppure, a conti fatti, la sua mossa è stata sconsiderata. Non si era infatti tenuto conto della balestra gigante che infatti ha ferito il drago e ha messo in serio periocolo la vita della Regina. Questo suo impeto, tutto didtruttivo è tutto figlio del suo sangue Targaryen? Chi vivrà vedrà… e, come possiamo immaginare, vivranno in pochi.

Ci sarà una svolta nel rapporto diplomatico tra Daenerys e Jon Snow?

Tra i due c’è feeling e fiducia reciproca, questo non possiamo negarlo. In effetti sangue chiama sangue, e abbiamo ormai capito che tra i due c’è un legame di parentela, anche se non ne sono ancora a conoscenza. Jon Snow ha avuto il permesso dalla Regina di estrarre il vetro di drago dalla montagna, ma nonostante questo, cerca ancora il suo appoggio militare. Daenerys a sua volta comincia a credere all’esistenza degli Estranei (la piccola gita archeologica nei meandri della montagna ci viene provvidenzialmente in aiuto) ma nonostante questo, orgogliosa fino al midollo, vuole che Jon si ingincchi al suo cospetto e le riconosca la sua nomina di Regina dei Sette Regni. Quanto andrà avanti questo tira e molla? Jon sarà trattenuto o lasciato tornare a Grande Inverno? Dalle immagini che ci regala il promo della puntata 5 di Game of Thrones, Jon tornerà presto nel Nord.

Per quale motivo Bran lascia il pugnale ad Arya?

Una cosa è ormai certa in Game of Thrones, e non mancano momenti e dialoghi per ricordarci che è così: Bran ormai ha il potere di conoscere tutto, tutto quello che è successo e anche alcune cose che succederanno in futuro. Uno dei misteri più grandi di Game of Thrones resta quello di scoprire chi tentò di uccidere Bran con quel famoso pugnale, lo stesso che Ditocorto decide di donare proprio al ragazzo. Supponendo che Bran possa conoscere già molte cose accadute e che accadranno, perché decide di dare il pugnale ad Arya? Il destino vuole che Arya aggiunga Ditocorto alla sua lista? Oppure, essendo il pugnale fatto di vetro di drago, sarà utile ad Arya in futuro, quando si troverà faccia a faccia con gli Estranei?

I Greyjoys salveranno Yara?

Una domanda che sorge spontanea. Ora che l’esercito dei Greyjoys è ridotto a 5 persone (Theon compreso) davvero si farà qualcosa per salvare Yara? Ricordiamo che la ragazza è stata fatta prigioniera da suo zio Euron, incatenata e portata via chissà dove. Tutto fa supporre che ci siano problemi più importanti di cui occuparsi che della vita di Yara, ma non possiamo escludere che, per potersi risacattare in minima parte del suo comportamento, Theon non escogiti qualcosa da solo. Sembra qualcosa di impossibile, ma chissà…

Non ci resta che aspettare con ansia il prossimo episodio.