Juve i soldi li hai, perché non li usi per Matuidi e Keita?

Photo Credit To Juventus.com

Juventus: Matuidi per il centrocampo, Keita in attacco

Dopo un pre-campionato avvolto tra luci ed ombre, la dirigenza bianconera, capeggiata dal duo Marotta-Paratici, è alle ricerca di elementi preziosi in grado di rafforzare la rosa da mettere a disposizione di Allegri. Il primo tassello riguarda il centrocampo.

Come è ben noto Pjanic e Khedira hanno bisogno di valide alternative ed il solo Marchisio non può essere sufficiente per una compagine impegnata su più fronti, tra campionato, Champions League e coppa Italia.

Ecco perché il primo nome in cima alla lista dei desideri è quello di Matuidi del Paris Saint Germain. Dopo il faraonico affare Neymar, il club di Al-Khelaifi dovrà effettuare delle uscite e il centrocampista francese è uno di quelli sul piede di partenza.

Il club transalpino chiede non meno di 30 milioni di euro, mentre la Juventus, a quanto pare, abbia offerto 15 milioni più bonus, troppo poco per convincere i dirigenti dei parigini a lasciar partire il proprio calciatore.

I bianconeri, nel caso in cui dovessero fronteggiare con insistenza il muro eretto dal Psg, virerebbero le loro attenzioni su Emre Can, giovane mediano classe 1994, in scadenza di contratto, nel 2018, con il Liverpool. Il calciatore, nelle scorse settimane, ha dichiarato di stare bene in Inghilterra, con il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, che punti molto su di lui, ma è altresì vero che il centrocampista tedesco, di origini turche, non abbia ancora rinnovato, motivo per cui la Vecchia Signora potrebbe tentare un’offensiva, facendo leva anche sull’entrata economica derivante dalla cessione di Lemina al Southampton per 18 milioni di euro più 2 di bonus.

Oltre alla zona mediana del campo, non è da escludere un colpo sulla trequarti, con il nome di Keita sempre più accostato alla Juventus. Lotito per cedere l’attaccante senegalese chiede 30 milioni di euro e non appare in vena di effettuare degli sconti. I bianconeri, inizialmente, hanno proposto 15 milioni più bonus, mentre nelle ultime ore è giunta notizia che il duo Marotta-Paratici abbia alzato tale cifra, portandola a 20 più 5 di bonus, avvicinandosi alla richiesta del patron biancoceleste. La Vecchia Signora può far leva, altresì, sulla volontà di Keita che vorrebbe andare a giocare solo nella Juventus, scartando l’ipotesi Inter, avanzata nelle scorse settimane.

Tale trattativa potrebbe andare in porto, anche se non prima della finale di Supercoppa Italiana, in programma domenica 13 agosto all’Olimpico di Roma, in quella che potrebbe essere ,per il senegalese, l’ultima partita in biancoceleste, proprio al cospetto di quella che sarà la sua possibile futura destinazione. In caso di approdo di Keita, a lasciare Torino potrebbe essere Cuadrado, che a quel punto si vedrebbe chiuso dagli arrivi non solo del biancoceleste ma anche di Douglas Costa e Bernardeschi. Il colombiano è stato accostato alla Roma, nel caso in cui la trattativa dei giallorossi per Mahrez dovesse subire una brusca frenata. I dirigenti juventini stanno lavorando, altresì, gettando lo sguardo sul reparto difensivo, che non ha propriamente convinto in queste prime uscite, con la retroguardia bianconera che ha subito ben sette centri tra Barcellona, Paris Saint Germain, Roma e Tottenham.

Per quanto concerne la fascia di sinistra, è sempre vivo il tentativo di riportare Spinazzola in bianconero con un anno di anticipo, anche se l’Atalanta, forte di un accordo precedente, sulla base di un prestito biennale, faccia muro, non soccombendo dinnanzi alle avances bianconere. Il nome di Spinazzola non andrebbe a sostituire Alex Sandro, con quest’ultimo corteggiato dal Chelsea, bensì potrebbe occupare il posto di Lichtesteiner, richiesto dal Wolfsburg.

Sulla corsia opposta piace il giovane portoghese, in forza al Valencia, Joao Cancelo, così come nel ruolo di centrale, è stato scritto sul taccuino dei dirigenti juventini, il nome di Garay, anch’egli del Valencia, ma questa doppia trattativa con il club spagnolo pare complicarsi dopo che Lemina sia approdato al Southampton, nonostante la richiesta da parte, proprio , del club iberico. Idee e nomi di mercato per una Juventus chiamata a confermare quanto di ottimo compiuto in questi ultimi sei anni nel campionato italiano, provando, inoltre, a mettere nel mirino la conquista della Champions, obiettivo prioritario per l’ambiziosa dirigenza bianconera.