Dracula – Serie Tv (Cast, Data di uscita e altri dettagli)

La nuova serie tv di Steven Moffat e Mark Gatiss sul vampiro più famoso della tv sta arrivando. Scopriamo il cast, la data di rilascio e tutto quello che c’è da sapere.

Il cast di Sherlock ha deciso di lavorare sul classico di Bram Stoker, Dracula.

Dopo averci illuso con una nuova collaborazione “succosa” mai avvenuta, il team di Sherlock, Steven Moffat e Mark Gatiss hanno confermato che il 20 giugno 2017 inizieranno a lavorare su una nuova serie su Dracula.

Sono una grandissima fan dell’argomento, quindi ecco tutto quello che so finora su questo progetto, da una potenziale data d’uscita ad altri progetti di Gatiss e Moffat.

Dracula serie TV: Chi è dietro?

Questa ultima versione del vampiro di Bram Stoker sarà scritta e diretta da Moffat e Gatiss e, naturalmente, sarà prodotta da Hartswood Films di Sue Vertue. La stessa squadra che ha realizzato Sherlock, in sostanza.

Dracula Serie TV: Quando sarà possibile vederlo?

Il progetto si dice sia nelle prime fasi di sviluppo, ha rivelato Gatiss quando è stato intervistato all’inizio di giugno sui suoi piani con Moffat, che ha anche detto però che questo progetto “non inizierà immediatamente”.

“Mark e io in un prossimo futuro stiamo pensando a una versione di Dracula da realizzare insieme, perché è un personaggio vittoriano sicuramente interessante da estrapolare dal suo contesto storico”, ha detto.

Moffat avrebbe anche altre idee totalmente originale: “Una volta che riesco a riflettere, sono arrivato alla conclusione che ci sono alcune cose che vorrei fare, lontane da Doctor Who e Sherlock“.

Nel frattempo, Gatiss è impegnato a recitare e scrivere per un gran numero di progetti, tra cui il dramma Gunpowder di Guy Fawkes per la BBC.

Sherlock è stato annunciato per la prima volta nel 2008 e non lo hanno rilasciato i fino al 2010, speriamo che non valga anche per Dracula.

La buona notizia è che anche se aspetteremmo fino al 2019, e oltre, i casting sono in corso alla BBC. Speriamo bene.

Dracula serie TV: Chi sarà nel cast?

Ufficialmente gli script non sono ancora stati scritti, ma il casting per Dracula è stato chiuso, quindi penso proprio che non vedremo Benedict Cumberbatch nei panni di un vampiro tenebroso.

Anche se vale la pena notare che Mark Gatiss in persona, ha interpretato Dracula in precedenza, e anche abbastanza recentemente. Ha doppiato un audio di quattro ore del romanzo di Stoker, pubblicato da Big Finish, nel ruolo di Dottore, nel maggio 2016. Chi lo avrebbe mai detto?

Sherlock quinta stagione: cosa significa Dracula per il futuro dello spettacolo?

Stiamo solo speculando qui, ma Moffat e Gatiss lavorano insieme su un nuovo progetto che non comprende Sherlock, ma che ha lo stesso impegno, e sembra suggerire che la disponibilità del cast sarà un problema per le avventure di Holmes e Watson.

Detto questo, negli ultimi sette anni, Moffat ha diretto due serie TV importanti, come Doctor Who e Sherlock e non sembra particolarmente desideroso di intraprendere una simile sfida in futuro.

Non credo che Benedict Cumberbatch e Martin Freeman torneranno in Sherlock a breve.