Miley Cyrus annuncia “Younger Now” il nuovo album in uscita il 29 settembre

In arrivo il nuovo album di Miley Cyrus dal titolo “Younger Now”; ad annunciarlo è stato il sito ufficiale della cantante

Il sesto lavoro discografico di Miley Cyrus è in arrivo. Il suo titolo sarà “Younger Now” e la data d’uscita è quella del 29 settembre 2017. La notizia è stata ben accolta dai fan che non vedono l’ora di poter ascoltare il nuovo lavoro della loro beniamina.

L’annuncio sul sito di Miley Cyrus

Poche ore fa, sul sito ufficiale di Miley Cyrus è apparsa un’immagine promozionale, che potrebbe essere anche la cover dell’album stesso. L’immagine mostra una giacca di pelle impreziosita da strass colorati. Ad accompagnare la foto, l’annuncio ufficiale del titolo del sesto album di Miley Cyrus e una data che tutti correremo a segnare sull’agenda, quella del 29 settembre.

Molti si sono chiesti qual è il significato che sta dietro al titolo “Younger Now”, ma per il momento non sono state rilasciate dichiarazioni in merito. L’album è stato preceduto dall’uscita del singolo “Malibu” al quale, forse, si aggiungerà un altro singolo prima dell’uscita ufficiale del disco. L’ultimo album pubblicato da Miley Cyrus è stato “Bangerz” del 2013, al quale ha fatto seguito “Miley Cyrus & Her Dead Petz” pubblicato indipendentemente nel 2015.