Outfit carnevalesco per Rihanna al Crop Over Festival

Rihanna è molto nota per il suo outfit eccentrico ma, ogni volta, riesce sempre a superarsi.

Ecco infatti che la cantante si è presentata durante il carnevale della sua terra natìa, le Barbados, con un outfit molto particolare.

the @aura_experience caught by @dennisleupold #BARBADOS #cropover2017 #culture A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Aug 7, 2017 at 1:44pm PDT

crawpova '17 #AuraForCropOva @aura_experience A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Aug 7, 2017 at 10:28am PDT

Queste sono le foto pubblicate dalla stessa Rihanna sul suo profilo Instagram, mostrandosi in tutto il suo splendore e con quella capigliatura che tanto ci ricorda la fata turchina.

Molte sono state le reazioni a seguito delle sue foto direttamente dal Crop Over Festival: Chris Brown e Lorde sono alcuni tra gli artisti che hanno commentato l’abbigliamento della cantante, chi in maniera negativa, come Chris Brown, chi invece in maniera positiva. Ovviamente, anche i fan hanno espresso la loro opinione con dei commenti, definendola anche come una dea.

C’è stato anche qualcuno che ha criticato la sua forma fisica a causa dei chili in più.

A noi sembra che Rihanna sia bella come non mai e che quelle curve la esaltino ancora di più.