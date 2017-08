Guarda Jennifer Lawrence nel trailer di Mother!, l’horror di Darren Aronofsky. Guarda il video

E’ strano vedere Jennifer Lawrence in un film horror… guardatela in anteprima nel trailer di Mother!

Jennifer Lawrence si ritrova in un mondo nuovo, quello horror di Mother! Nel trailer – non in lingua italiana – la vediamo tranquilla nella sua quotidianità, una brava moglie di un uomo che all’apparenza appare tranquillo. Ma questa tranquilla quotidiana si trasformerà presto in qualcosa di più anomalo.

Diretto da Darren Aronofsky, l’uomo che ha lavorato su “Il Cigno Nero” e su altri classici psicologici come “Requiem for a Dream“, questo nuovo film intitolato “Mother!” è un thriller/horror che esplora il rapporto tra una moglie (Jennifer Lawrence) e suo marito (Javier Bardem) quando degli estranei iniziano a comparire nella loro casa.

Il trailer di Mother! mostra che esiste qualcosa di soprannaturale, e può essere la causa principale di questa situazione che sta vivendo la coppia.

“Mother!” include altri attori veterani come Michelle Pfeiffer e Ed Harris. Il film uscirà il 15 settembre 2017.