Tripaccia: Un tour della Lombardia alla ricerca delle Focacce migliori, insieme a Fabio Rivolta.

Un tour particolare all’insegna della buona cucina, specialmente quella delle Focacce!

Ma andiamo a vedere in cosa consiste questo piccolo viaggio dal nome curioso: Il Tripaccia.

Il progetto di Fabio lo terrà occupato 4 giorni in giro per la Lombardia iniziando il tragitto, ogni giorno, da Monza.

Seguendo uno dei punti cardinali si fermerà in ogni città (15 città al giorno per un totale di 60), e mangerà un pezzo di focaccia per decidere quale sia la migliore della zona.

In verità questo tour è stato programmato principalmente per spingere la gente a passare delle giornate insieme, e anche sotto il caldo del mese di agosto, chissà forse a mangiare focacce?

Il primo giorno:

Come ogni tour che si rispetti gli inconvenienti non possono mancare e dopo un inizio pessimo, in cui a Monza era tutto chiuso, Fabio decide di prendere una focaccia alla Coop.

Perché no?

Dopo essersi spostato da Monza, il nostro viaggiatore, trova un panificio specifico per le focacce a Villasanta, quindi dopo aver addentato la focaccia, decide di fare il suo primo confronto.

Per Fabio la prima focaccia presa era abbastanza secca e poco oleosa, che come voto gli da un 5.

Invece la seconda era molto gustosa e saporita, quindi gli da un 7.

Arrivato ad Arcore, si va subito a mangiare alla piazzetta locale, conosciutissima dai giovani del posto per le grandi abbuffate notturne tra amici. Per Fabio la focaccia è stata buona ma non perfetta, e da 6.5 si alza a 7 per la cordialità e la disponibilità della proprietaria.

Non molto lontano dall’Autodromo Nazionale di Monza, il nostro viaggiatore si imbatte in Lesmo, dove trova una panetteria dal nome Frigerio, aperta per tutto il mese di agosto, una vera rarità!

Focaccia molto oleosa con una punta di rosmarino e il voto è stato di 7.5.

Come vi dicevo prima ogni tour ha i suoi inconvenienti, e le tappe di Camparada e Casatenovo sono state cancellate per chiusura estiva.

E per non farsi abbattere, Fabio, si è precipitato a mangiare al panificio Motto a Barzanò, con una focaccia un po’ insipida e poca scelta, quindi gli ha dato un voto tra 4.5 e 5.

Vicino al Bosco delle Querce, la focaccia di Donghi Giuliano a Cassago che affaccia su una distesa di prato, è stata buona con un voto da 6.5.

A Sirone il panificio Cattaneo Luigi, con un’accoglienza calorosa offre ai suoi clienti una focaccia normale, da 6.

Il tour di oggi inizia ad arrivare alla sua conclusione e Fabio decide di fermarsi in due posti, Pescate e Lecco.

Con delle focacce praticamente identiche, dandogli da un voto complessivo di 7.

Ora, il nostro viaggiatore, con una splendida vista su Lecco, ci saluta e ci aggiornerà domani per il tour del sud della Lombardia.

Alla prossima Fabio.