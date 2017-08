Collaborazione tra Rita ora e Charli XCX in vista? Gli indizi dicono di sì

La cantante britannica ha suggerito che l’amica e cantante Charli XCX potrebbe apparire nel suo nuovo album. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Grazie al suo lavoro di filantropa, Rita Ora ha ricevuto il premio al Variety Power of Young Hollywood e in un’intervista ha parlato del suo nuovo album, definendolo come una necessità di liberarsi da qualcosa e la volontà che la disperazione esca fuori. All’interno del suo album ripercorre il suo passato creando nuove aspettative per il futuro.

Parlando del suo album, non si è potuto fare a meno di nominare Charli XCX, la quale ha accompagnato l’amica alla serata di premiazione. Alla domanda riguardo qualche collaborazione nel nuovo album, la cantante ha risposto così: “ci saranno alcuni artisti con cui collaborerò e una di questi è qui stasera.”

Si è subito supposto che l’artista stesse parlando proprio dell’amica Charli XCX. Presto, però, scopriremo tutti i dettagli a riguardo.