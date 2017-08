Durante la quarta puntata de Il Trono di Spade siamo finalmente arrivati all’azione. Ma come sono state realizzate le scene di guerra e distruzione?

La tecnologia dà una grossa mano e, probabilmente, senza di essa non potremo vedere uno spettacolo del genere direttamente a casa nostra. HBO ha pensato di pubblicare un video de Il Trono di Spade che presenta un dietro le quinte della guerra tra l’esercito di Daenerys Targaryen e quello di Jaime Lannister mostrandoci passo dopo passo la realizzazione di ogni dettaglio delle scene in questione.

Potete vedere qui sotto il video in lingua originale con sottotitoli in inglese.

“Devi avere molta fantasia… e usarla”. È così che Emilia Clarke parla della sua parte sulle spalle di Drogon, uno dei suoi “figli“. Infatti, come mostra il video, Emilia cavalca una particolare macchina che simula le movenze del drago in volo. Successivamente, grazie alla grande disponibilità tecnologica, verrà sovrapposto Drogon alla macchina. Et voilà. Ecco la Madre dei Draghi su uno dei suoi figli a ordinargli di fare fuoco sui nemici.

Possiamo inoltre vedere un Peter Dinklage – Tyrion Lannister – guardare verso un quadrato verde che diventerà poi l’immagine della guerra vista in lontananza dal Primo Cavaliere di Daenerys.

Se volete conoscere ogni minimo dettaglio della realizzazione di queste scene epiche vi basta guardare il video che HBO ci ha messo a disposizione.