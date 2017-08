Jennifer Lawrence risponde alle critiche su Passengers. Ecco cos’ha detto

Il film sci-fi del 2016 “Passengers” vanta due delle più grandi star del pianeta – Jennifer Lawrence e Chris Pratt – ma ciò non significa che sia immune dalla critica.

Infatti Passengers non ha superato l’esame dei critici, che hanno affossato la trama superficiale del film. Pratt ha già ammesso di essere rimasto sorpreso dalle pesanti recensioni, e ora è stata la volta di Lawrence, che ha espresso il suo punto di vista in una recente intervista con Vogue.

Nel film, Lawrence e Pratt sono due dei 5.000 passeggeri a bordo di una nave che deve percorrere 120 anni nello spazio. Il personaggio di Pratt si sveglia accidentalmente 90 anni prima e dopo un anno si sveglia anche il personaggio di Lawrence. Owen Gleiberman di Variety ha definito questa decisione “un atto egoista e piuttosto superficiale“. Anche se Lawrence ha dichiarato di essere orgogliosa del film, che ha incassato oltre 300 milioni di dollari in tutto il mondo, ha ammesso che i critici non hanno torto quando dicono che il suo personaggio avrebbe dovuto svegliarsi nello stesso momento di Pratt.

“Sono delusa da me stessa per alcune situazioni”, ha detto. “Pensavo che la sceneggiatura fosse bella – era una storia romantica e complicata. Sicuramente non è stata un fallimento. Non mi vergogno di aver recitato in questo film. Forse avrei dovuto esaminare alcune scene più in profondità.”