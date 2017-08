How I Met Your Father: lo spin-off vedrà finalmente la luce?

Se ne parla da anni e i tentativi di portare sugli schermi uno spin-off di How I Met Your Mother continuano a rivelarsi vani. Che la terza sia la volta buona?

Il detto dice così ma noi non possiamo ancora dare una risposta alla domanda. Tutto ciò che si sa è che, dopo un rifiuto e l’agenda piena degli autori che ha impedito un secondo tentativo, si sta cercando di produrre un nuovo episodio pilota di How I Met Your Father da sottoporre al network CBS.

How I Met Your Father sarà il racconto di una madre ai suoi figli di come ha incontrato il loro padre, esattamente alla stessa maniera di How I Met Your Mother.

Con i nuovi autori, alle prese con la scrittura dell’episodio pilota, si partirà da zero e, a quanto sembra, non si parlerà della moglie di Ted ma di qualcun altro.

Rivedremo qualche volto già noto?

Sembra che nessuno dei componenti del cast di HIMYM farà parte di questo nuovo progetto. In particolar modo, Cobie Smulders – che ha interpretato la giornalista e fiamma di Ted Robin Scherbatsky – ha dichiarato che il suo personaggio non c’entra affatto con questa storia e nemmeno gli altri protagonisti della serie madre.

Ha inoltre aggiunto che, nonostante si veda con i creatori della serie, non sapeva assolutamente nulla riguardo lo spin-off e i creatori sembravano saperne davvero poco.

Si rivela anche molto contenta del progetto perchè fa capire quanto i fan si siano affezionati alla serie.

Speriamo, quindi, che la terza sia davvero la volta buona e che How I Met Your Father spicchi finalmente il volo.