Spotify sta sviluppando un’applicazione supportabile da the Xbox One.

Sembra che un’applicazione di Spotify sia finalmente in sviluppo per la console Microsoft.

Dopo anni di esclusiva per Sony, Spotify ha iniziato lo sviluppo per un’applicazione non soltanto supportata da PS3 e PS4pro.

Le ricerche per questo sviluppo sono iniziate grazie agli utenti di Reddit, all’inizio di questo mese , quando il feed delle attività del responsabile delle comunità di Microsoft ha pensato ad ampliare le possibilità di Xbox.

Questo varrà anche per la nuova “Scorpio” (ufficialmente Xbox One X) probabilmente.

Da allora, le fonti hanno confermato su diversi social che l’applicazione è reale, e sta già venendo testata dall’azienda. Sarà disponibile anche abbastanza presto per gli utenti.

Grande!

Con l’uscita della console Xbox One X, sarà possibile accedere a Spotify su entrambe le console principali, non soltanto la prossima in commercio, come con i dispositivi iOS e Android, i computer Windows e anche semplicemente tramite un browser web.

La prossima grande data nel calendario di ogni videogiocatore è la Gamescom, che inizierà il 22 agosto. Pensate che riusciremmo a vedere un’anteprima dell’aspetto che avrà Spotify per Xbox? Deve ammettere di esserne incuriosita.

Ormai sono passati due anni da quando Spotify è arrivato sulle principali console Sony sotto forma di applicazione per PS3 e PS4, penso proprio che questa novità sarà una piccola vittoria per Microsoft nella guerra tra i giganti dei videogiochi.

Complimenti!

Speriamo che Microsoft alla Gamescom potrà mostrarci qualche novità per la prossima console Xbox One X, che arriva il 7 novembre, e che purtroppo sappiamo già in perdita.