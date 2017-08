Milan: un mercato estivo 2017 da oscar, ma manca ancora il bomber. Ecco chi sarà

Aubameyang chiama il Milan, ma la pista più attendibile porta a Kalinic

Il tempo scorre inesorabile e in casa Milan è giunta l’ora di piazzare la ciliegina sulla torta, con l’arrivo dell’attaccante centrale richiesto da Vincenzo Montella. Sfumate gradualmente le ipotesi che conducevano a Morata, Belotti e Diego Costa, resta viva l’idea Aubameyang e quella piuttosto percorribile di Kalinic. L’attaccante gabonese in forza al Borussia Dortmund, ieri, si è reso protagonista di un video social in cui rispondendo alla domanda di un tifoso ha esclamato: “ Io sono pronto ma il Milan sta dormendo”, come a testimoniare la sua piena disponibilità nel cambiare aria al fine di trasferirsi in Italia per indossare la gloriosa casacca rossonera.

Il motivo per cui tale trattativa non decolli, non è da attribuire all’ atteggiamento, come dire, soporifero da parte del duo Fassone-Mirabelli, quanto piuttosto agli eccessivi costi che gravitano attorno al calciatore. L’attaccante del Borussia guadagna circa 12 milioni di euro a stagione, cifra monstre per le casse del club di via Aldo Rossi che potrebbe spingersi , al massimo, offrendo un ingaggio da 8 milioni, mentre l’ostacolo ancor più insormontabile riguarda la somma da versare al club tedesco, che chiede non meno di 80 milioni di euro. Cifre folli per i rossoneri, che dovrebbero attingere, a questo punto, ad un fondo extrabudget, al momento non previsto. Di tutt’altro tenore, invece, la trattativa riguardante l’attaccante croato, in forza alla Fiorentina, Nikola Kalinic.

La Viola chiede 30 milioni di euro, ma il “diavolo” potrebbe metterne sul piatto anche 25 più una contropartita tecnica a scelta tra Paletta e Antonelli, entrambi molto graditi a Pioli. Il difensore centrale rinfoltirebbe un reparto che al momento fa leva sulla presenza di Astori e Vitor Hugo, mentre l’esterno lombardo apporterebbe una ventata di qualità, in una fascia, quella di sinistra, dove il solo Maxi Olivera non appare un profilo di primissima scelta. Nel giro di pochi giorni, l’a.d. Fassone e il d.s. Mirabelli vorranno cristallizzare tale operazione di mercato, mettendo, così, a disposizione dell’”aeroplanino” un attaccante dinamico, dotato di un buon fiuto del goal e che soprattutto si prodighi in campo con impegno e generosità. Tra l’altro in casa viola sono già pronti a sostituire il croato, considerando che per quanto riguarda il “cholito” Simeone siano ben note le cifre da versare al Genoa e quelle da offrire al calciatore. Il club rossoblù percepirà 17 milioni di euro inclusi i bonus, mentre l’attaccante argentino firmerà un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Per quanto concerne il Milan resta sullo sfondo la suggestione Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese sta recuperando dal grave infortunio al ginocchio destro anche se sarà praticamente impossibile ammirarlo in campo prima del prossimo mese di novembre.

La moglie del calciatore sarebbe felice di tornare a Milano, così come lo stesso Zlatan, che riabbraccerebbe una città e dei tifosi particolarmente legati a lui. Ibra chiede un ingaggio da almeno 7 milioni di euro a stagione, anche se, sullo svedese non molla la presa il Manchester United, con Mourinho, che anche in base a quanto dichiarato durante la vigilia della finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid, gradirebbe notevolmente un ritorno tra le fila dei Red Devils di “Re Zlatan”, attaccante in grado di fornire costantemente un ottimo contributo, anche alla soglia dei 36 anni. Prosegue il casting rivolto al reparto avanzato rossonero: Aubameyang si offre al Milan, Kalinic è più che mai vicino ad approdare sotto l’ombra della Madonnina ed Ibra rappresenta una pista suggestiva, da monitorare con attenzione.