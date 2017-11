Come gustarsi l’intero Universo Marvel in ordine cronologico

Dieci anni fa non c’era nessun “Universo Marvel“. Era presente solo uno scadente film di Hulk. Ma solo fino al 2008, quando Robert Downey Jr interpreta per la prima volta Iron Man. E ancora non avevamo idea che avrebbe dato vita al progetto più redditizio della storia del cinema.

Adesso nel 2017, ci sono stati 14 film (e ne avremo almeno nove in arrivo), sei serie televisive (con quattro ancora da venire) e diversi video, serie web, fumetti e molto altro ancora.

Ma come ogni bravo nerd c’è bisogno di fare il punto della situazione, e quale modo migliore se non quello di ricostruire in ordine cronologico i fatti successi nei film?

Certo, alcuni film e episodi televisivi contengono flashback (o lassi di tempo diversi come il primo Captain America), ma per ora ci limitiamo a disporli in ordine.

Quindi, ecco l’intero Universo Marvel nell’ordine “giusto”:

Fase 1.

1. Captain America: Il primo Avenger

2. Agent Carter (stagione 1)

(stagione 1) 3. Agent Carter (stagione 2)

(stagione 2) 4. Agent Carter (comparsa in un flashback di Iron Man 3 )

(comparsa in un flashback di ) 5. Iron Man

6. Iron Man 2

7. L’incredibile Hulk

8. The Consultant

9. “Una cosa divertente successa al martello di Thor (comparso in Captain America: Il primo Avenger )

(comparso in ) 10. Thor

11. Avengers Assemble

12. Item 47



Fase 2.

13. Iron Man 3

14. Agents of SHIELD (stagione 1 episodi 1-7)

(stagione 1 episodi 1-7) 15. Thor: The Dark World

16. Agents of SHIELD (stagione 1, episodi 8-16)

(stagione 1, episodi 8-16) 17. Captain America: The Winter Soldier

18. Agents of SHIELD (stagione 1, episodio 17-22)

(stagione 1, episodio 17-22) 19. Guardiani della Galassia

20. Guardianidella Galassia Vol 2

21. Daredevil (stagione 1)

(stagione 1) 22. Agents of SHIELD (stagione 2, episodio 1-10)

(stagione 2, episodio 1-10) 23. Jessica Jones (stagione 1)

(stagione 1) 24. Agents of SHIELD (stagione 2, episodio 11-19)

(stagione 2, episodio 11-19) 25. Avengers: Age of Ultron

26. Agents of SHIELD (stagione 2, episodio 20-22)

(stagione 2, episodio 20-22) 27. Daredevil (stagione 2, episodio 1-4)

(stagione 2, episodio 1-4) 28. Luke Cage (stagione 1, episodio 1-4)

(stagione 1, episodio 1-4) 29. Daredevil (stagione 2, episodio 5-11)

(stagione 2, episodio 5-11) 30. Luke Cage (stagione 1, episodio 5-8)

(stagione 1, episodio 5-8) 31. Daredevil (stagione 2, episodio 12-13)

(stagione 2, episodio 12-13) 32. Luke Cage (stagione 1, episodio 9-13)

(stagione 1, episodio 9-13) 33. Ant-Man

34. Agents of SHIELD (stagione 3, episodio 1-10)

Fase 3.

35. Agents of SHIELD (stagione 3, episodio 11-19)

(stagione 3, episodio 11-19) 36. Iron Fist (stagione 1)

(stagione 1) 37. Captain America: Civil War

38. Agents of SHIELD (stagione 3, episodio 20-22)

(stagione 3, episodio 20-22) 39. Agents of SHIELD (stagione 4, episodio 1-6)

(stagione 4, episodio 1-6) 40. Doctor Strange

41. Agents of SHIELD (stagione 4, episodio 7-8)

(stagione 4, episodio 7-8) 42. Agents of SHIELD (stagione 4, episodio 9-22)

(stagione 4, episodio 9-22) 43. Spider-Man: Homecoming

44. The Defenders (stagione 1)

Continuerò ad aggiornare questa lista ogni volta che un film dell’Universo Marvel verrà rilasciato in ordine cronologico . Vedremo come andrà!