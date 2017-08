Valerio Scanu condurrà Kudos, in onda da settembre su Rai 4

Una nuova avventura televisiva per Valerio Scanu, che da settembre condurrà Kudos, il programma della seconda serata di Rai 4 dove si parla di internet e del web

Un successo continuo quello di Valerio Scanu, attualmente impegnato nelle ultime tappe del suo “Finalmente Tour”, un successo che però non abbraccia soltanto la musica. Il mondo della tv, infatti, ha già in altre occasioni goduto della simpatia e del talento di Scanu. Dopo aver fatto parte della squadra di Ballando con le Stelle (dove si occupava di retroscena e dietro le quinte del programma di Milly Carlucci) ora Valerio Scanu, con Kudos, vestirà il ruolo di vero e proprio conduttore.

Cos’è Kudos, il programma di Rai 4?

Per chi non lo conoscesse ancora, Kudos è un programma di Rai 4 che parla della dimensione del web nei giorni nostri. Nella società odierna, il mondo del web non può più essere considerato come esterno alla vita quotidiana delle persone. Buona parte della nostra quotidianità ormai è vissuta online, dal contattare un amico, fino all’acquisto di un vestito o alla lettura di una notizia. La nostra vita online è pari a quella offline, anzi a volte la prima è anche più ricca.

Il programma, nato lo scorso maggio, si prepara ora alla sua nuova edizione. A maggio uno degli ospiti presenti in studio era stato proprio Valerio Scanu che ora vestirà invece i panni del conduttore al posto dello youtuber Leonardo De Carli.

Cosa vedremo in Kudos?

Per Valerio Scanu il programma Kudos sarà un formidabile trampolino di lancio per il mondo della tv. Qui, affiancato da Giulia Arena e Diletta Pietrangeli, Scanu accoglierà diversi ospiti appartenenti al mondo del web, giovani e artisti che del web hanno fatto la propria palestra, e l’ingresso verso il successo. La parola Kudos di origine greca, infatti, significa proprio gloria, fama. Il programma andrà in onda su Rai 4 dal 14 settembre, in seconda serata.