Kingsman – Il cerchio d’oro | Recensione | Trailer | Trama | Cast

Scheda del Film:

Titolo: Kingsman – Il cerchio d’oro

Genere: Azione/Avventura;

Cast: Colin Firth come Harry Hart, Julianne Moore come Poppy, Taron Egerton come Gary ‘Eggsy’ Unwin, Mark Strong come Merlino, Halle Berry come Ginger Ale, Channing Tatum come Tequila, Jeff Bridges come Champagne, Pedro Pascal come Whiskey, Sophie Cookson come Roxy Morton, Michael Gambon come Arthur, Edward Holcroft come Charlie Hesketh, Hanna Alström come Principess Tilde, Poppy Delevingne come Clara Von Gluckfberg, Elton John come se stesso, Tom Benedict Knight come Angel, Keith Allen come Charles, Thomas Turgoose come Liam, Tobi Bakare come Jamal, Calvin Demba come Brandon, Bruce Greenwood come Presidente degli Stati Uniti;

Regia: Matthew Vaughn;

Sceneggiatura: Jane Goldman, Matthew Vaughn;

Budget: 104 milioni di dollari;

Anno: 2017

Durata: 141 minuti;

Valutazione Voto - 6.5 6.5 Nulla di nuovo! Le scene al limite e il bellissimo effetto visivo non bastano a colmare una trama prevedibile e i concetti visti e rivisti. Ovviamente, durante la visione di "Kingsman - Il cerchio d'oro", non penserete al fatto che il regista abbia indebolito la saga... ma apprezzerete la sua velocità e l'interpretazione sempre sul pezzo di Taron Egerton. User Rating: 3.43 ( 3 votes) 3.43

Recensione del film Kingsman – Il cerchio d’oro

Due anni fa, quando uscì Kingsman: Secret Service, nessuno avrebbe scommesso due lire sul suo successo e, invece, il film sbancò i botteghini di tutto il mondo. Lo stile di ripresa e montaggio molto anarchico e quel modo di trasgredire il concetto di spia, resero questo film una sorta di must del genere azione/spionaggio. E soprattutto, Secret Service incoronò Taron Egerton come star del periodo. Ora Matthew Vaughn è tornato con un sequel dal titolo “Kingsman – Il cerchio d’oro” che sarà l’apripista di una serie di film studiati per il franchising. Il nuovo film è ancora selvaggiamente energico e accattivante come il primo, ma ha anche una trama più prevedibile e, soprattutto, si prende minori rischi. Insomma, fa il compitino con la paura di voler dare al sequel un qualcosa di nuovo.

La trama di Kingsman – Il cerchio d’oro

Ci ritroviamo con Eggsy (Egerton). Ora è un membro rispettabile del Kingsman e trascorre la sua vita privata con la fidanzata Principessa Tilde (Hanna Alstrom). Ma la signora megalomane Poppy (Julianne Moore) e il suo fido Charlie (Edward Holcroft) vogliono rovinarli la festa. Lanciano un attacco pericoloso sulle basi Kingsman, creando caos a Eggsy ed al suo collega Merlino (Mark Strong). Dato che hanno bisogno di aiuto, i due si rivolgono all’omologo americano, gestito da Champ (Jeff Bridges). Gli agenti Tequila, Whisky e Ginger (Channing Tatum, Pablo Pascal e Halle Berry) offrono il loro aiuto per risollevare il Kingsman.

Egerton dice ancora la sua in Kingsman – Il cerchio d’oro… purtroppo non trova tanta manforte

Per raccontare questa storia piuttosto semplice, Vaughn prova a giocarsi tutte le carte del mazzo sull’aspetto visivo. Le sequenze d’azione sono coreografiche come i cartoni animati e l’occhio strizza volentieri di fronte agli shot acrobatici catturati dalla cinepresa. Anche i personaggi non sono male, dopotutto il cast è di un certo livello. Egerton, anche questa volta, fa un lavoro straordinario nella sua interpretazione. Le sue scene con Firth sono sicuramente le più interessanti di tutto “Kingsman – Il cerchio d’oro“.

La maggior parte degli altri personaggi si perde nel caos dell’azione. Non voglio sminuire tutti quanti. Salvo Moore, Mark Strong e Pascal. Quest’ultimo per la sua indole carismatica. Il voto meno va a Bridges, Berry e Tatum, che in pratica non fanno nulla di grandioso per farci accorgere della loro presenza. Forse – tutti e tre – sono in attesa del proprio film spin-off. È proprio l’approccio studiato per creare un franchise che indebolisce “Kingsman – Il cerchio d’oro“.

Non tutto è negativo, perché il film nel compenso è veloce e divertente. Sono sicuro che la maggior parte degli spettatori che vedranno “Kingsman – Il cerchio d’oro” al cinema o in casa non si preoccuperanno del fatto che Vaughn abbia indebolito il concetto del primo film. Tuttavia, sarebbe stato bello vedere questo capitolo spingersi oltre i confini già visti e rivisti e, quindi, seguire e migliorare quel tocco innovativo che possedeva il primo capitolo.

Curiosità su Kingsman – Il cerchio d’oro e primo capitolo

Data di uscita? È uscito al cinema il 22 settembre 2017.

Il primo trailer completo per il nuovo film ‘Kingsman: Il cerchio d’oro‘ è stato pubblicato mesi fa. Lo puoi trovare qui sopra.

Il sequel di “Kingsman: Secret Service” vanta un cast con Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Sir Elton John, Channing Tatum e Jeff Bridges. L’agenzia indipendente internazionale di intelligence dovrà affrontare una nuova sfida. La loro sede sarà distrutta ed ora dovranno affrontare un’agenzia rivale americana.

Sulla base del fumetto The Secret Service di Dave Gibbons e Mark Millar, il film originale di Kingsman ci ha mostrato Firth e Michael Caine come membri di una società segreta che cerca di ostacolare un miliardario megalomane (Samuel L Jackson) che sta progettando un genocidio di massa. Diretto sempre da Matthew Vaughn, ha ottenuto oltre 412,4 milioni di dollari al box office.

Doppiaggio in italiano di Kingsman – Il cerchio d’oro

Luca Biagini: Harry Hart

Roberta Greganti: Poppy Adams

Alessandro Campaiola: Gary “Eggsy” Unwin / Galahad

Francesco Prando: Merlino

Francesca Fiorentini: Ginger Ale

Gianluca Machelli: Elton John

Marco Vivio: Tequila

Edoardo Siravo: Champagne “Champion”

Alessandro Budroni: Whiskey

Davide Perino: Charles “Charlie” Hesketh

Sara Ferranti: Principessa Tilde

Valentina Favazza: Roxanne “Roxy” Morton / Lancillotto

Luciano De Ambrosis: Artù

Angelo Maggi: Presidente degli Stati Uniti

Chiara Colizzi: Capo di stato maggiore Fox

Giulia Santilli: Clara Von Gluckfberg

Daniela Calò: Michelle Unwin

Per altre info su “Kingsman – Il cerchio d’oro” vi lascio al profilo twitter ufficiale del film.