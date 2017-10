Farmaci su Amazon? La società ci pensa

Amazon sta pensando seriamente di entrare nel mercato della farmacia, vendendo farmaci online. Secondo voi sarebbe un buon servizio?

Mi spiego meglio. Voi acquisterete un farmaco senza il consulto di un farmacista preparato ma affidandovi semplicemente alle nozioni che trovate sulla rete ed ai feedback delle persone, che magari sono dei bot ingaggiati dalla stessa farmacia online che vende il farmaco su Amazon? Per quanto mi riguarda considero l’acquisto dei farmaci una pratica seria e rischiosa e, quindi, preferirei affidarmi a un esperto.

La vendita dei farmaci su Amazon non sarebbe però una novità. Già da ora è possibile trovare alcuni farmaci che non necessitano di una prescrizione medica.

Ma a quanto si apprende da CNBC, Amazon vorrebbe vendere anche altri farmaci online, quelli che necessitano della ricetta per essere acquistati in farmacia.

Le fonti hanno dichiarato che Amazon è nelle fasi finali che la porteranno a decidere se e come delineare lo spazio dedicato alla vendita dei farmaci online.

Queste fonti hanno affermato che la decisione verrà prima della festa del Ringraziamento, che cade al 4° giovedì di Novembre negli Stati Uniti. La società ha recentemente assunto Mark Lyons di Premera Blue Cross come senior manager per quanto riguarda la sezione farmacia.

Questo passo della vendita di farmaci online sarebbe una grande scelta per il gigante tecnologico. La società ha fatto irruzione nei giochi e nel cloud computing, nel settore retail e in altre industrie, ma non aveva ancora esplorato il mondo della sanità.

La spesa sanitaria rappresenta oggi quasi un quinto del PIL nazionale e il mercato dei farmaci prescritti supera facilmente le centinaia di milioni di euro. E quindi probabile che Amazon riuscirà a vincere anche questa sfida.