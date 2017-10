Inter: focus sulla squadra | Punti di forza stagione 2017/18

Per l’Inter è arrivato il momento giusto?

Sarà forse un po’ prematuro per affermarlo definitivamente, ma la mano impressa da Luciano Spalletti all’Inter è piuttosto tangibile. Il tecnico di Certaldo è riuscito in estate a toccare le giuste corde emozionali per rinvigorire un gruppo deluso e disorientato dopo le ultime stagioni tutt’altro che esaltanti. I numeri dopo sette giornate di campionato appaiono emblematici: diciannove punti in classifica e secondo posto in coabitazione con la Juventus, a soli due lunghezze di distanza dal Napoli capolista. Sei vittorie ed un pareggio all’attivo, a cui va aggiunto lo scettro di miglior difesa del torneo con soli tre goal al passivo.

Ciò che ha colpito maggiormente, in queste prime uscite, è l’ottima disposizione in fase difensiva, con Handanovic, prossimo al rinnovo di contratto, muro invalicabile, così come la coppia Miranda-Skriniar apparsa indiscutibilmente affidabile. Qualche perplessità, al momento, persiste su Dalbert. Il terzino sinistro brasiliano sembra particolarmente attento in fase difensiva, mentre per quanto concerne compiti di spinta in avanti non sempre ha soddisfatto le attese. Sulla mediana giganteggia Borja Valero, il quale incarna le vesti di metronomo della squadra, l’uomo d’ordine che è mancato in passato ai nerazzurri. Lo spagnolo è in grado di dettare i tempi di manovra e le azioni partono tutte dai suoi piedi. Geometria e visione di gioco al servizio di un gruppo dotato di ottime individualità. Nello stesso reparto anche Vecino si sta dimostrando pienamente all’altezza della situazione, giustificando l’esborso economico compiuto in estate dalla dirigenza interista. Sulla trequarti, invece, Perisic è una conferma assoluta. Ora si è ben capito perché durante la sessione di mercato estiva il Manchester United di Josè Mourinho lo abbia inseguito insistentemente. Il croato è fondamentale nelle azioni d’attacco della banda di Spalletti, rappresentando un’ottima spalla per Icardi, spadroneggiando, altresì,sul fronte di sinistra dove risulti essere imprendibile. Il numero quarantaquattro nerazzurro ha sino ad ora realizzato tre reti e tutte di pregevole fattura, diventando sempre più leader e uomo carismatico della truppa guidata dal tecnico toscano. Alle spalle di Icardi, Spalletti ha provato sia Borja Valero che Joao Mario, ma nessuno dei due ha reso in quella porzione di campo come Brozovic, protagonista indiscusso nella vittoria nerazzurra a Benevento, siglando due goal che hanno rilanciato le quotazioni di un calciatore che in estate sembrava dovesse andar via dall’Inter.

Al centro dell’attacco, risponde “presente” ,con continuità, Mauro Icardi. L’attaccante argentino è a quota sei goal in stagione, dimostrandosi implacabile soprattutto nelle prime tre giornate in cui ha messo a segno ben cinque di reti. Le sue prestazioni più che confortanti gli hanno spalancato le porte della nazionale albiceleste, con il c.t. Sampaoli oramai affascinato dalle sue performance a tal punto da convocarlo puntualmente, a discapito del connazionale Higuain, uscito dai radar della rappresentativa argentina. Oltre ai calciatori sopracitati, Spalletti può fare leva su giovani molto interessanti e dal futuro raggiante da inserire gradualmente. Ottime sensazioni sono state fornite dal francese, classe 1998, Yann Karamoh, il quale nello spezzone di gara contro il Genoa ha palesato una spiccata personalità a dispetto della giovane età e doti tecniche sublimi. Così come in un reparto difensivo, soprattutto per quanto concerne i centrali, non particolarmente ampio, potrebbe ritagliarsi un po’ di spazio in futuro il belga Zinho Vanheusden, nato nel 1999, ma fermo ai box a causa di un grave infortunio. Questa è la panoramica su un’Inter vogliosa di affermarsi, convinta nel raggiungere l’obiettivo di conquistare un posto per la prossima edizione di Champions League e determinata nel mettere nel mirino il prossimo tassello, ossia quello di ottenere l’intera posta in palio nel derby della Madonnina in programma domenica 15 ottobre, in quello che sarà un test significativo per valutare il grado di forza e compattezza degli uomini guidati saggiamente da Luciano Spalletti, allenatore che cura totalmente la crescita e lo sviluppo di un gruppo che ha tanto da dare in questa stagione.