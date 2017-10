Il Milan attende il derby del 15 ottobre per rilanciarsi

Il Milan attende il derby per rilanciarsi

Mai come in questo momento la sosta per le nazionali verrà utilizzata per fare il punto della situazione, ricaricare le energie e dare nuova linfa ad un gruppo reduce da due batoste che hanno caratterizzato le ultime settimane. È questo il quadro in casa Milan, dopo i ko in rapida sequenza, in campionato, contro Sampdoria e Roma che hanno condotto i rossoneri ad occupare il sesto posto con dodici punti all’attivo a ben sette lunghezze dai “cugini” nerazzurri e a meno nove dal Napoli capolista.

Ciò che non ha convinto nelle ultime apparizioni è stato il passaggio al modulo tattico del 3-5-2 che indubbiamente andrà assimilato meglio dagli interpreti. La difesa nelle ultime tre uscite, compresa quella in Europa League, ha subito sei reti dimostrando una tenuta per nulla affatto impenetrabile, così come in molti a centrocampo hanno sofferto questo nuovo schieramento, con Biglia e Kessiè non all’altezza del loro rendimento precedente, a cui va aggiunto un preoccupante calo di Suso, con lo spagnolo non a suo agio nel giocare accanto alla punta di riferimento, ingabbiato altresì da una folta mediana. Il numero otto rossonero trova il suo habitat naturale nello svariare lungo la corsia di destra per poi accentrarsi in fase d’attacco, movimenti che lo hanno reso imprendibile per qualsiasi tipo di difesa avversaria. Per il tecnico Montella urge correre ai ripari o quantomeno coscientizzare maggiormente i suoi calciatori in merito a questo inedito abito tattico, su cui l’”aeroplanino” sta puntando con convinzione.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, a Cuccaro in occasione della consegna del “Premio Liedholm”, il tecnico rossonero ha ottenuto tale riconoscimento, che viene assegnato agli sportivi che rappresentano al meglio i valori etici del gioco del calcio. Nella passata edizione, ad esser premiato fu Claudio Ranieri, autore di un vero e proprio miracolo sportivo alla guida del Leicester, mentre quest’anno è toccato all’allenatore campano, visibilmente soddisfatto nel ricevere tale onorificenza, non sottraendosi, altresì, alle domande dei giornalisti.

In merito al personaggio Nils Liedholm, Montella ricorda: “Ho avuto il piacere di incrociare il Barone alla Roma, ho avuto modo di apprezzare la sua signorilità, la sua eleganza, la sua ironia. E’ un grande orgoglio ricevere questo premio. Mi auguro di poter vincere come lui, ha vinto due scudetti, sicuramente è un punto di riferimento. E’ un grande personaggio”. Sul derby della Madonnina in programma domenica 15 ottobre, l’”aeroplanino” si lascia andare a qualche considerazione: “Derby? E’ la cosa bella di questo mestiere dover preparare già un’altra partita, la testa e le idee sono già proiettate verso la prossima partita. Ko con la Roma? La sconfitta brucia, probabilmente immeritata, c’è un percorso che abbiamo intenzione di proseguire e migliorare. Abbiamo tenuto testa ad una grande squadra, ci stiamo avvicinando, stiamo insistendo sul lavoro”. Sulle voci riguardanti il suo futuro, Montella dichiara: “Futuro? Non mi turbano le illazioni, faccio questo lavoro da qualche anno, conosco i rischi del mestiere. Allenando una squadra come il Milan i rischi sono maggiori così come le chiacchiere”. Infine sul momento alquanto complicato in casa rossonera, l’allenatore natio di Pomigliano d’Arco guarda l’orizzonte con fiducia: “Momento? Sono positivo ed ottimista. Vedo il cammino un po’ in salita ma è abbastanza normale, ci vuole del tempo ma noi siamo i primi a pretendere che questo tempo non ci sia. Ho equilibrio nelle valutazioni e nelle analisi”.