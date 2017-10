A causa di questo problema, la gente presta sempre più attenzione a un messaggio prima che questo venga inviato. A volte, però, capita di non guardare con attenzione ciò che è stato scritto. O, per meglio dire, ciò che il correttore automatico ha scritto. Ecco quindi 10 equivoci causati dal correttore automatico dello smartphone.

Il ricordo nel bagno

A: Oh, mi manchi anche tu.

B: Non pensare che sia strano ma sto dormendo con quella m**da che hai lasciato nel bagno 🙂

A: COSA?!?!

B: Sì, ha il tuo odore e mi fa sentire meglio quando tu non ci sei.

A: Se stai cercando di essere dolce o divertente non sta funzionando.

B: Ooooo Mioooo Dioooo

B: ****MAGLIETTA

B: Adesso mi ucciderò.

Il buco sbagliato

A: Come si è rotta il dito Emily?

B: È rimasto incastrato nel mio buco del c*lo.

A: COSAAA?!

B: Merda. La fibbia. La fibbia della mia cintura.

A: Questa è la cosa più divertente che abbia sentito in TUTTO il giorno.

I criceti gangster

A: Sono un gangster. Sono un vero G, la vita del criceto è quella che fa per me.

A: STUPIDO CORRETTORE AUTOMATICO!!

B: Passano gran parte parte della loro vita nel paradiso dei criceti.

A: Non prendermi in giro…

B: Sparare alla gente di giorno, vendere droga di notte, è dura essere un criceto.

L’omosessualità

A: Ho saputo che sei omosessuale adesso.

A: Intendevo proprietario di casa. Maledetto correttore automatico.

B: Per un secondo pensavo che la mia copertura fosse saltata… Già, se tutto va bene tra adesso e la firma.

Gli strani messaggi alla mamma

A: Hai fame?

B: Sto morendo.

A: Ne ero sicura. C’è una bella sorpresa per te in cucina. Il tuo piatto preferito. Baci Mamma.

B: Spero sia la tua figa depilata.

B: O mio dio.

B: Per favore non leggere l’ultimo messaggio era la peggior correzione automatica della mia vita.

B: Intendevo maiale a fettine. Mi dispiace tanto Ma.

B: Mamma?

La mamma e la puntura di api

A: Ho sentito che la mamma è stata punta da delle api stamattina. Sta bene??? È in ospedale???

B: Sta bene adesso. Nessun ospedale.

B: Ha dovuto prendere il pene profondo.

A: Ehm.. Cosa?

B: Ho dovuto farle una iniezione con un PENE EPICO.

B: Oh Gesù santo.

B: Con Epi Pen.

Hai finito di…?

A: Ciao, che fai?

B: Ho appena finito di masturbarmi. Mi fa rilassa tantissimo così posso dormire meglio.

A: Imbarazzante.

B: M**da. Intendevo di avere le mestruazioni.

A: Non meno imbarazzante.

B. O mio Dio, intendevo meditare! Cos’ha che non va questo telefono?

Il cambio di sponda

A. Sìì!

A: Un’altra birra e poi diventiamo lesbiche.

A: Correttore automatico!!! Ahah!! Andiamo via!!!

Usuali conversazioni tra madre e figlio

A: Mamma, cosa succede se torno a casa alle 3 di mattina? LOL

B: Ti leccherò il c*lo stanotte.

A: Cosa…

B: Sono seria.

A: Uhm, è disgustoso ma ok.

B: Scusa intendevo che ti chiuderò fuori.

A: Ah.

Capre, toast e caffè

A: Sì la mia mattinata è stata una m**da… il resto della giornata è stato figo… Monterey è bella.

A: Questa mattina ho strozzato una capra e pisciato nel mio caffè.

B: LOL

A: MA QUALE LOL… Mi sono soffocato con un TOAST ed ho VERSATO il caffè… fot**to correttore automatico…

B: Mi piaceva di più l’altro!!

A: Ti piacerebbe… hippy…