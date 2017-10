Halloween 2017: gli eventi in Italia

Halloween 2017 è ormai alle porte. Gli appassionati del brivido e della paura ogni anno aspettano il 31 ottobre per darsi alla pazza gioia con travestimenti spaventosi da veri maestri dell’horror. Una volta creata la maschera perfetta, però, non si può mica sprecarla stando a casa! Ci sono concerti, eventi e feste a tema in tutta Italia per questo Halloween 2017 che vi attendono: voi dovrete solo scegliere quale tra queste super occasioni è quella più adatta a voi e al vostro mood per festeggiare la notte dei morti viventi! Vediamo allora insieme alcuni tra gli eventi mondani più belli ed interessanti per Halloween 2017.

Feste, concerti, eventi Halloween 2017: cosa scegliere

Siete tipi da discoteca? Amate ballare fino alle prime luci dell’alba, oppure preferite un concerto o una festa organizzata ad hoc? Qualsiasi siano le vostre esigenze per questo Halloween 2017, le opzioni sono molte e soprattutto diverse tra di loro: vediamone alcune.

Halloween 2017, Monsterland

Tanto per cominciare a Milano c’è Monsterland 2017, un party in perfetto stile americano dove Halloween viene festeggiato al top delle sue potenzialità: truccatori, clown, tori meccanici e tanta musica. Nove generi musicali diversi verranno suonati all’Ex Scalo Ferroviario di Porta Romana per una notte di Halloween indimenticabile.

Halloween 2017, Cena con Delitto

Se preferite divertirvi, mettendo anche in moto il cervello, in tutta Italia vengono organizzate tante “Cene con delitto” a cui è possibile partecipare. Una compagnia di attori, durante una cena, vi porterà nel cuore di un delitto e starà a voi scoprire chi è l’assassino.

Halloween 2017: in discoteca con IT

Per gli appassionati di IT, il clown che ha terrorizzato intere generazioni, l’evento da non perdere è all’Old Fashion a Milano: per Halloween, il locale dedica una serata tributo al terribile clown e a Stephen King, che ha creato un mondo da incubo con questo pagliaccio inquietante.

Halloween 2017 nei parchi avventura: Gardaland, Leolandia, Rainbow Magicland e Oltremare di Riccione

Un modo indimenticabile per festeggiare Halloween è sicuramente andando a Gardaland. In un’atmosfera misteriosa, ma non troppo, e quindi adatta anche ai più piccoli, il parco divertimenti si trasforma nella casa di simpatici mostriciattoli, streghe e vampiri per una notte. Stessa cosa anche a Leolandia e a Rainbow MagicLand, che organizzano diversi giorni dedicati proprio alla paura e al mistero. Divertimento e tanta paura anche all’Oltremare di Riccione: dal 22 al 1 novembre 2017, gli eventi per celebrare Halloween si susseguiranno senza tregua. E non dimenticatevi poi Movieland a Roma, dove per 4 weekend il terrore sarà di scena con tanti eventi e spettacoli di paura per celebrare Halloween 2017.