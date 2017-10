“Semplice” di Elodie | Testo | Video & Significato per il brano del film di Moccia

Nuovo brano per Elodie, il terzo da Tutta Colpa Mia

“Semplice” di Elodie è arrivato in radio il 6 ottobre 2017 ed è il nuovo singolo estratto da “Tutta Colpa Mia”, secondo album della cantante ex Amici e figlioccia di Emma Marrone, che cura personalmente molte delle canzoni della Di Patrizi.

Come dicevamo nel titolo, la canzone “Semplice” sarà presente anche sul grande schermo e precisamente nel film di Federico Moccia “Non C’è Campo”.

Il film uscirà tra meno di un mese, il 1 novembre 2017 per la precisione e dovrà vedersela al botteghino con altri film più famosi, tipo il nuovo capitolo di SAW.

“Semplice” è il terzo singolo estratto dall’album sanremese e follow up di Verrà da Se, brano uscito ad Aprile 2017.

Di cosa parla Semplice di Elodie?

“Semplice” è una canzone intensa che vuole mettere in evidenza la superficialità di chi non ama fino in fondo e la rabbia di chi subisce tanta indifferenza: una storia che dovrebbe essere d’amore da entrambe le parti e non unilaterale. Ritrae perfettamente lo stato di molte relazioni amorose attuali, in cui spesso è solo uno dei due a metterci il cuore, mentre dovrebbero essere entrambi.

La voce di Elodie sembra perfetta per il testo e la melodia di “Semplice“, anche se per ora, il brano non sta ottenendo molto successo in fatto di vendite. Ho appena scrutato iTunes e non lo vedo nella top 100 dei brani più venduti in Italia. Ma sono sicuro che verrà rivalutato la prossima settimana, dopotutto Elodie ha nel suo palmares due dischi d’oro e uno di platino.

Il Video Musicale di Semplice

In contemporanea con l’uscita del singolo è apparso su VEVO anche il video musicale ufficiale diretto da Gaetano Morbioli – che potete vedere sopra – e che riprende alcune scene del film di Moccia. Qui sotto i credits ufficiali relativi al video musicale.

Credits Video Semplice:

Regia: Gaetano Morbioli

Casa di Produzione: Run Multimedia

Resp. Di Produzione: Carlotta De Conti e Federica Filippini

Editing: Riccardo Guernieri

Resp. Tecnico: Guglielmo Magagna

Ass.te di Set: Alberto Bonturi

MUA: Daniela Zeqo

Testo di Semplice

Non è amore quando si pretende

quando il cuore è freddo e si difende

come un filo teso è impaziente

prende vuole ma non ama mai

giocare con il fuoco non mi piace più la soluzione ce l’hai tu

il silenzio mi uccide

mi fa impazzire

Semplice

vivere e ridere come te

come se fossi già lontano da me

colpevole e assolto

facile fare sempre e solo tu le regole

e anche se vorrei fare a meno di te

ti amo e lo sai

come fai, come fai a non capire

Non c’è amore quando ci si arrende

quando sopportarsi è sufficiente

quando un bacio ormai non sa di più che niente

Semplice

vivere e ridere come te

come se fossi già lontano da me

colpevole e assolto

facile fare sempre e solo tu le regole

e anche se vorrei fare a meno di te

ti amo e lo sai

come fai, come fai a non capire

Ogni giorno che ti prendi è una parte di me

ma ora è già tardi per provare a salvarmi

Semplice

vivere e ridere come te

come se fossi già lontano da me

colpevole e assolto

facile fare sempre e solo tu le regole

e anche se vorrei fare a meno di te

ti amo e lo sai

come fai, come fai a non capire