Blade Runner 2049 non debutta al meglio nelle sale statunitensi

Uscito da appena qualche giorno, poco prima dell’arrivo del weekend, Blade Runner 2049 non debutta al meglio nelle sale cinematografiche statunitensi.

Il film si è comportato un po’ come il suo predecessore, che aveva ottenuto solo 6,15 milioni di dollari; infatti, Blade Runner 2049 ha ottenuto un incasso di soli 31,5 milioni di dollari, 20 milioni in meno di quanto ci si aspettava per il weekend.

Nonostante ciò, il film è comunque il più visto del fine settimana, con una media di circa 2.561 spettatori per sala e 779 sale a trasmetterlo.

Si spera che gli incassi subiranno un grosso incremento durante il corso delle prossime settimane perché, come abbiamo detto anche noi di Wonder Channel, vale la pena guardare il film nonostante qualche pecca.