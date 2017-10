Coez nel mondo “dei grandi”

Un rapper e un artista pop. Un cantautore che in 24 ore è riuscito a collezionare due date sold out al Palalottomatica di Roma (il 3 e 4 febbraio) come succede a pochi e a piazzare album e singoli in vetta alle classifiche.

Coez, campano di nascita, ma romano da sempre. Da qualche tempo a questa parte, il rapper 34enne dalle venature pop sembra finalmente aver cominciato a raccogliere i frutti di una lunga, lunghissima gavetta. Lo dicono i numeri (oltre Roma, sono già andate esaurite le date di Torino, Firenze, Roncade, Livorno, Santa Maria a Vico, Molfetta, Milano), lo dice la hit parade (Faccio un casino – il suo quarto disco uscito a maggio – ieri vantava ancora il quarto posto della classifica degli album stilata da Fimi/Gfk e La mia musica non c’è era in vetta a quella dei singoli), lo afferma a gran voce lui stesso:

Io non lo so che sta succedendo ma, che l’idea piaccia o no, oggi mi siedo al tavolo dei grandi. Lo so che sto diventando fastidioso, però sono stato underrated (sottovalutato, ndr) per così tanto tempo che una settimana di gloria dovete concedermela

scriveva qualche giorno fa sul suo profilo Facebook (che è seguito da oltre 230 mila persone, in continua crescita).

Ma il ragazzo che qualche anno fa vedeva il palco solo da dietro…

(per 4 anni di fila ha lavorato al Concertone del Primo Maggio: “facevo il facchino, montavo, scaricavo gli strumenti, ero nella backline. Ora invece di star dietro, sono davanti. E’ una bella soddisfazione e un’emozione forte”, raccontava in un’intervista lo scorso anno proprio durante il Concertone che lo vide tra i protagonisti) non è ancora soddisfatto e sui social si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: “Come al solito i miei dischi si espandono a macchia d’olio e il pubblico rimane il mio unico motore. I live stanno andando oltre ogni mia aspettativa e l’80% finiscono con un ‘tutto esaurito’. Mi chiedo che potrebbe succedere se la mia musica venisse spinta da qualche radio o tv”, domanda lecita per chi la trafila della gavetta l’ha fatta tutta e passando dal web oggi può reclamare che