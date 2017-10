Ecco quando uscirà il trailer di Star Wars: The Last Jedi

La data di uscita del primo trailer completo di Star Wars: The Last Jedi è stata confermata.

Nel prossimo film vedremo Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Mark Hamill, Carrie Fisher e altri.

Un piccolo teaser è stato rilasciato all’inizio di quest’anno, dando ai fan una prima idea su cosa aspettarsi dal film.

La società di produzione Lucasfilm ha annunciato oggi che il trailer debutterà nelle prime ore del martedì mattina (10 ottobre).

A seguito della première del trailer, anche i biglietti per il film saranno in vendita ovunque.

Nel frattempo, il regista Rian Johnson recentemente mette a letto le speculazioni intorno a chi è l’ultimo Jedi

In un’intervista a lungo termine con The New York Times, Johnson ha confermato molti argomenti dei fan su chi è/sono gli ultimi Jedi rimanenti. “È nella striscia di apertura della Force Awakens”, ha detto. “Luke Skywalker, in questo momento, è l’ultimo Jedi”.

La striscia d’apertura per il film del 2015 indica chiaramente: “Il primo ordine sinistro è salito dalle ceneri dell’Impero e non riposerà finché Skywalker, l’ultimo Jedi, venga distrutto”.