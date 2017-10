Fast & Furious | Spin-off per Dwayne Johnson e Jason Statham | Tutto quello da sapere

Mesi di speculazioni su questo progetto sono giunti alla conclusione nella giornata di oggi grazie ad Instagram e precisamente al profilo ufficiale di The Rock, che ha rivelato una curiosità sul suo personaggio Hobbs e su quello di Statham, Deckard, che in pratica si scontreranno nella loro avventura.

“Daddy deve tornare a lavorare a Hobbs,” ha scritto The Rock. Siamo pronti per espandere e sviluppare l’universo FAST & FURIOUS in un modo divertente e entusiasmante con il nostro produttore Chris Morgan, Hiram Garcia e Neil Moritz”.

Johnson ha presentato la sua visione di espansione del franchise Fast & Furious.

“Ho un grande rispetto per questo franchising a cui ho dedicato sangue e sudore nel corso degli anni e la mia visione è quella di creare maggiori opportunità non solo per i miei colleghi del cast, ma anche per gli altri attori incredibili, nonché di chi vorrà essere parte di qualcosa di nuovo e divertente.”

“Voglio usare il mio spin-off per creare nuovi personaggi. Film, TV, Digital, Realtà Virtuale ecc… Possiamo creare il meglio per i fan.”