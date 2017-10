Justice League: guarda il nuovo trailer ufficiale del film

Manca poco più di un mese all’uscita nelle sale cinematografiche di Justice League. Ecco il nuovo trailer: guardalo adesso

Manca poco per l’uscita al cinema di Justice League, in tutte le sale dal 16 novembre 2017, ed ecco che la distribuzione risveglia l’interesse del pubblico incuriosendolo con un nuovo interessante trailer ufficiale. I protagonisti del montaggio di immagini, sono come ormai è noto, Wonder Woman, Batman, Aquaman e The Flash.

Cosa mostra il nuovo trailer di Justice League?

Il nuovo trailer ci mostra in che modo Justice League vuole accattivarsi e conquistare il suo pubblico, ossia con un mix di scene drammatiche itramezzate da momenti più leggeri. Come potrete vedere voi stessi nel video sotto, il trailer inizia con Lois Lane, sofferente e in lutto per la morte di Superman, per poi entrare nel vivo della storia mostrandoci alcune scene di battaglia.

Le scene di azione che ci vengono mostrate, in alcuni punti sono volutamente scanzonate, soprattutto quando hanno come protagonisti Aquaman e The Flash. Pare infati che a questi due personaggi sia stato dato il compito di alleggerire la storia, in modo da passare dal drammatico alla commedia.

Il trailer ha come sottofondo la canzone “Heroes” di David Bowie.

Mescolare pià generi, ad ogni modo, non è mai stata una cosa semplice. Si potrebbe correre il rischio di trasformare una storia di super eroi in una macchietta, o peggio ancora di non coinvolgere il pubblico nemmeno nelle scene più emotive e forti.

Per saere se Justice League sarà un successo, ci toccherà aspettare impazienti fino al 16 novembre, quando finalmente uscirà in tutte le sale. Per il momento, accontentiamoci di questo ultimo interessante trailer.