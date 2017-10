The Walking Dead 8: il crossover con Fear The Walking Dead è in arrivo

La notizia che tutti i fan di The Walking Dead stavano aspettando: presto l’universo della serie tv sarà unito a quello dello spin-off Fear The Walking Dead con un attesissimo crossover

A dichiararlo è stato Robert Kirkman durante la partecipazione al New York Comic-Con. Gli universi di The Walking Dead e dello spin-off Fear The Walking Dead avranno un collegamento. Un evento molto importante per gli autori e i creatori della serie, ma soprattutto per i fan che seguono entrambe le storie.

Il crossover con Fear The Walking Dead

Pare che a fare da collegamento tra le storie delle due serie tv non sarà un evento particolare, ma un vero e proprio personaggio che passerà da una storia all’altra.

C’è un personaggio che passerà da uno show all’altro, ma non aggiungo altro – ha dichiarato Kirkman –. Altre notizie arriveranno nei prossimi mesi. Si tratta di un evento importantissimo per il mondo di The Walking Dead

Non ci è dato sapere altro, per il momento, ma già questo basta a far partire la fantasia. Chi sarà questo personaggio? In che modo incontrerà il gruppo dei sopravvissuti di The Walking Dead 8 e come entrerà in relazione con loro? Inutile negare che passeremo i prossimi giorni a fare teorie e supposizioni.

Intanto, dopo questa entusiasmante notizia, al New York Comic-Con è stato presentata in anteprima anche una nuova clip della stagione otto di The Walking Dead, che debutterà su AMC il prossimo 22 ottobre. Nel breve video viene mostrata una scena della prima puntata che avrà come titolo “Mercy”.

Va la proponiamo qui sotto. Il protagonista della scena è Carl.

The Walking Dead 8 debutterà negli Stati Uniti su AMC il 22 ottobre, mentre in Italia il giorno successivo, 23 ottobre 2017. Per quanto riguarda invece lo spin-off Fear The Walking Dead, la terza stagione terminerà tra pochi giorni, il 15 ottobre.