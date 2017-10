Elisa alla regia del video di “Ogni Istante”, l’annuncio su Instagram

Lo ha annunciato lei stessa con una foto su Instragram: Elisa dirigerà il video di “Ogni Istante”

Una delle canzoni più sentite della sua intera carriera, una canzone che festeggia i venti anni di successi e di amore per la musica e per il suo pubblico. La stessa Elisa ha parlato di “Ogni Istante”, come di una canzone ispirata dai suoi fan e quindi a loro dedicata. Anche il video, per questo motivo, sarà speciale, e a dirigerlo infatti sarà proprio lei. Cosa ne verrà fuori?

L’annuncio su Instagram

È stata la stessa Elisa ad annunciare la regia del video di “Ogni Istante”, con una foto postata ieri su Instagram. Nel commento che accompagna l’immagine si legge: “Sono contentissima di svelarvi che sto curando la regia del video di OGNI ISTANTE! Siiiiiii avete capito bene!“. Non manca la vena scherzosa, espressa attraverso una serie di hastag che accompagnano l’annuncio.

Sorpresa dal suo stesso coraggio ed entusiasmo, Elisa è carica e pronta a stupire i suoi fan. Siamo sicuri che, come il testo della canzone, anche il video avrà qualcosa di speciale.

Sono contentissima di svelarvi che sto curando la regia del video di OGNI ISTANTE! Siiiiiii avete capito bene! #sono#totalmente#pazza#maormaiètardi#sperovipiacerà#tantopernonfarcimancareniente! Un post condiviso da ELISA TOFFOLI Official (@elisatoffoli) in data: 8 Ott 2017 alle ore 15:59 PDT

“Ogni Istante” segna l’inizio di un nuovo percorso discografico per Elisa, ed essendo dedicata ai fan, è stata presentata come inedito nel primo dei concerti celebrativi all’Arena di Verona il 12 settembre 2017. Ecco il video del live con una emozionante intro.