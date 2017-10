Star Wars: Gli Ultimi Jedi | Trailer finale e apertura prevendite

Pubblicato nelle prime ore di oggi il trailer finale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi e aperte le prevendite per i biglietti del film

Finalmente la Disney e la Lucasfilm hanno reso pubblico l’ultimo trailer del film Star Wars: Gli Ultmi Jedi, che sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 13 dicembre 2017 (negli Stati Uniti il 15).

Il trailer ci offre una serie di scene spettacolari e anteprime dei momenti più importanti della pellicola. Nel cast dell’VIII episodio della saga di Star Wars, scritto e diretto da Rian Johnson, possiamo ritrovare gli attori Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Guarda il trailer finale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Come suggerisce lo stesso trailer, in questo capitolo della saga di Star Wars gli eroi de Il Risveglio della Forza si uniranno alle leggende della galassia. Saranno tanti i misteri che verranno svelati, e vi saranno scioccanti rivelazioni dal passato. Pronti per l’avventura galattica?

Aperte le prevendite dei biglietti

Le prevendite dei biglietti per il film sono state ufficialmente aperte questa mattina. Sarà possibile prenotare, dunque, il proprio biglietto a partire dalla data di esordio del 13 dicembre. Non sono previste in Italia anteprime precedenti alla data del 13 dicembre 2017.

Inutile aspettare. Già numerosi sono i fan che si sono affrettati a comprare i biglietti in prevendita, per un film che promette di essere un vero spettacolo.