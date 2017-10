A tre mesi dal record dei 220 mila di Modena Park, Vasco Rossi annuncia il suo ritorno negli stadi, “a giugno”, con ‘Vascononstop Live’.

“Procediamo per…stadi…come minino…SETTE”,

afferma il rocker su Facebook.

L’annuncio mette così a tacere le voci su un possibile tour invernale nei palasport e lancia quello che viene definito il primo giro di stadi nell’Anno 01 dell’Era Astrale “avanti” e “dopo” Modena Park, l’evento che per lui è stato come una seduta psicanalitica che gli ha dato una nuova spinta ed energia.

E ora, forte del suo passato, Vasco non sente più vincoli ed è più libero di partire o ripartire daccapo. Sarà tutto questo lo spettacolo rock “più potente ed emozionante al mondo – si legge – e da ora in poi girerà puntualmente l’Italia arrivando nello stadio ‘sotto casa’, quando...’meno se lo aspettano’. Gli stadi del 2018 sono in via di programmazione, non si sa ancora quanti saranno e dove, ma di sicuro saranno ritorni importanti”.