È uscito il video di Say10 di Marilyn Manson, insieme a Johnny Depp

Il nuovo album, “Heaven Upside Down” è uscito lo scorso 6 ottobre e oggi è uscito il video di Say10 di Marilyn Manson, con una partecipazione straordinaria.

All’interno del video, infatti, possiamo ben vedere la presenza di un attore famosissimo, Johnny Depp, presente in quasi tutte le scene in cui vi è anche il cantante.

Il video potrebbe rimandare alcuni di voi all’ultima stagione di American Horror Story andata in onda per intero, ovvero “Hotel“, per l’ambiente e le movenze che possono propriamente ricordare il set della serie TV. Da notare inoltre l’assonanza del titolo del video con la parola in inglese “Satan“, che viene ripetuta parecchie volte nel brano. Tipico di Marilyn, insieme all’intero contenuto del testo. Ma ecco, oltre il video ufficiale, il testo e la traduzione di “Say10”.

[Strofa 1]

Devil’s got a cut, like a slit in a cattles calf

Dollar sign snakes, I’m all in the damned

Godless, fearless of the flood

Or the blood of the coming spring

Something is shedding its scales

Crying from the heat of the light

Or the empty shell on the stage

And cash is a poor man’s money

And cash is a poor man’s money

[Ritornello]

You say “God” and I say “Say 10”

You say “God” and I say “Say 10”

Say, say, say 10

[Strofa 2]

Open your mouth, love

Like a gutted church

My goat horns are napalm trees

And a crown of thorns is hard to swallow

You should pray now

Is it above or is it below?

You should pray now

Is it above or is it below?

[Ritornello]

You say “God” and I say “Say 10”

You say “God” and I say “Say 10”

Say, say, say 10