Eminem contro Donald Trump: guada il video del rapper

Il rapper Eminem si è scagliato contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Guarda il video del suo rabbioso freestyle

Quattro minuti di freestyle minaccioso e pieno di rancore quello che Eminem ha condiviso in un video subito diventato virale. Il rapper, vestito di nero con una felpa con cappuccio calcato in testa, ha speso parole molto dure per il presidente Donald Trump, definendolo un kamikaze in grado di generare un olocausto nucleare.

Il razzismo

Ha parlato poi anche di temi molto attuali, come il comportamento razzista di Trump nei confronti degli immigrati e la chiusura che si respira verso le altre popolazioni.

Manderà via tutti gli immigrati- dice Eminem -Costruirà un muro più alto di questo. Beh, se lo costruirà spero che abbia mattoni solidi come la roccia, perché come fa lui in politica userò tutti i suoi trucchi, perché lancerò quel pezzo di m****a contro quel muro finché non ci resterà attaccato

Parole dure, dunque, minacce molto chiare e forti che rendono chiarissima la sua posizione politica, così come quella di molti altri personaggi dello spettacolo americani e non solo.

Un avviso ai fan “O con me o con lui”

Eminem si è anche rivolto a tutti i suoi fan che sono allo stesso tempo sostenitori della politica di Donald Trump. Non c’è spazio per loro nella sua arte e nella sua musica. “O con me o con lui”, questo il senso chiarissimo delle sue dure parole.

Per qualunque mio fan che sia un suo sostenitore, questa è una linea nella sabbia: o con me o con lui.

Ecco il video di Eminem che si scaglia contro Donald Trump e la sua politica.