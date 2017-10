Festa del Cinema di Roma 2017: tutti gli Ospiti della dodicesima edizione

Tutti gli ospiti che saranno presenti alla Festa del Cinema di Roma 2017 per gli Incontri Ravvicinati con il pubblico e i fan

La Festa del Cinema di Roma 2017 (26 ottobre – 5 novembre) si avvicina a grandi passi e per la sua dodicesima edizione ci delizierà con una lista di ospiti davvero interessante. Dodici incontri con registi, attori e grandi personalità dello spettacolo, della letteratura, della musica e anche dello sport. Primo tra tutti il grande regista David Lynch, che riceverà il Premio alla Carriera 2017.

Dopo aver conosciuto i titoli in concorso per la Selezione Ufficiale 2017, ecco la lista di tutti gli ospiti che saranno presenti alla Festa del Cinema.

Gli Ospiti della Festa del Cinema di Roma 2017

DAVID LYNCH

Tra i più attesi ospiti della dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, il grande regista di film come Velluto Blu, Mhulolland Drive e Inland Empire.

A quarant’anni dall’uscita del suo primo lungometraggio, Eraserhead, la Festa del Cinema di Roma celebra il suo genio con il Premio alla Carriera. Regista di film straordinari, conosciuto per le sue atmosfere surreali e la non linearità della narrazione, David Lynch incontrerà il pubblico e racconterà il suo cinema e tutti i film che hanno segnato la sua formazione.

XAVIER DOLAN

Regista, sceneggiatore, produttore e doppiatore che a soli ventotto anni ha già alle spalle una nutrita filmografia che testimonia un grande percorso evolutivo di stile e contenuti. Con il suo primo film, J’ai tué ma mère, Xavier Dolan arriva dritto al Festival di Cannes, rivelando immediatamente le sue doti registiche. Alla Festa del Cinema di Roma 2017, Xavier Dolan racconterà il suo cinema intimo e personale e la sua nutrita carriera (Premio della Giuria al Festival di Cannes 2014 per Mommy e Grand Prix, nel 2016, per È solo la fine del mondo).

ROSARIO FIORELLO

Grande volto televisivo italiano, reduce dal successo di Edicola Fiore, altro ospite della Festa del Cinema di Roma 2017 sarà Rosario Fiorello. Dopo gli inizi della sua carriera con il programma Karaoke e la conduzione di Festivalbar, Fiorello diventa ben presto uno dei volti più amati della televisione italiana. Grazie alle sue capacità comiche ed imitiative, riuscirà a crescere sempre di più sul piccolo e sul grande schermo. Per il cinema comparirà in film come Il talento di Mr. Ripley di Anthony Minghella e doppierà personaggi come Dimitri del film animato Anastasia, voce narrante del documentario La Marcia dei Pinguini e molto altro.

JAKE GYLLENHAAL

Uno degli attori più amati della sua generazione, altro grande ospite della Festa del Cinema di Roma 2017 sarà Jake Gyllenhaal. Nato in una famiglia già dedita al cinema, con un padre regista e una madre sceneggiatrice, Jake fa prestissimo il suo ingresso sul grande schermo. Conosciuto per aver interpretato ruoli di grande successo in film come Donnie Darko, The Day After Tomorrow, I segreti di Brokeback Mountain e molto altro. Nel suo incontro con il pubblico, Jake Gyllenhaal parlerà della sua ricca carriera e del suo impegno per numerosi progetti sociali.

PHIL JACKSON

Nel vero spirito della Festa del Cinema, pronta ad aprirsi a diversi settori artistici e non solo, sarà presente anche un grande ospite del mondo dello sport: Phil Jackson. L’allenatore con più trionfi nel basket professionistico americano, racconterà la sua carriera come giocatore e successivamente allenatore e delle oltre mille vittorie in attivo. Con il suo incredibile lavoro, Phil Jackon ha reinventato il ruolo di allenatore, ricorrendo a pratiche come la meditazione e la psicologia motivazionale. Il “Maestro Zen”, com’è stato soprannominato, sarà presente alla Festa del Cinema per incontrare il pubblico.

IAN MCKELLEN

Grande attore che ha mosso i primi passi della sua carriera sui più importanti palcoscenici teatrali, Ian McKellen incontrerà il pubblico della Festa del Cinema per parlare della sua vita. Approdato sul grande schermo con film come Sei Gradi di Separazione, e Riccardo III, riceve la prima nomination agli Oscar per il suo ruolo nel film Demoni e Dei. Ma sarà soltanto con il ruolo di Gandalf ne Il Signore degli Anelli che Ian McKellen si farà conoscere ed amare da grande pubblico. Nell’Incontro Ravvicinato con il pubblico, l’attore condividerà il suo profondo amore per il cinema e presenterà il documentario McKellen: Play the part che parla della sua vita.

NANNI MORETTI

Con la sua grande esperienza di regista ed interprete, altro atessissimo ospite della Festa del Cinema di Roma sarà Nanni Moretti. Moretti ripercorrà insieme al pubblico e ai fan la sua lunga carriera cinematografica tra impegno sociale e denuncia dell’omologazione. Tra i suoi film più famosi ricordiamo Caro Diario (Miglior Regia al Festival di Cannes del 1994), Aprile, La Stanza del Figlio (Palma d’Oro al Miglior Film sempre al Festival di Cannes nel 2001) e molti altri premaiti nei più prestigiosi festival cinematografici.

MICHAEL NYMAN

Non mancherà nemmeno la musica alla Festa del Cinema di Roma, che quest’anno ospiterà il grande compositore, pianista e direttore d’orchestra Michael Nyman. Nell’incontro con il pubblico, Nyman parlerà dello stretto legame che intercorre tra l’arte cinematografica e il cinema, e della sua produzione artistica nel campo della visual art e della fotografia. Autore di alcune tra le più belle colonne sonore della storia del cinema, Nyman ha composto le musiche di film come L’ultima tempesta di Peter Greenaway, Lezioni di piano di Jane Campion, Fine di una storia di Neil Jordan e molte altre,

CHUCK PALAHNIUK