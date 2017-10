Gli U2 ritardano l’inizio del concerto a Buenos Aires

Ieri sera gli U2 hanno ritardato di un paio d’ore il concerto in programma all’Estadio Ciudad de la Plata di Buenos Aires (Argentina) del loro ‘The Joshua Tree Tour’ per permettere al pubblico di seguire il fondamentale – per l’Argentina, ai fini della qualificazione ai prossimi campionati del mondo di Russia 2018 – incontro di calcio tra Ecuador e Argentina.

Alla conclusione della partita è iniziato il concerto.

L’incontro è stato trasmesso sui megaschermi presenti all’interno dello stadio. Ha dichiarato il promoter argentino Daniel Grinbank al quotidiano La Nacion:

“Potete immaginare che spettacolo sarà se l’Argentina vince la partita? E se si perde ci consoliamo con il concerto. Questa sera, comunque vada, non si sbaglia”.

Per la cronaca: l’Argentina ha superato l’Ecuador per 3 a 1 con tre gol del suo fuoriclasse Lionel Messi e si è qualificata per i prossimi mondiali di calcio.