Nuove anticipazioni sulla seconda stagione di Tredici – 13 Reasons Why

Capire di cosa si parlerà non è semplice, visto che già nella prima stagione il carico di emozioni e di informazioni è stato molto forte. Adesso, però, ci sono delle nuove anticipazioni sulla seconda stagione di Tredici, che arriverà sulla piattaforma Netflix nel 2018.

Le tredici cassette, o per meglio dire i tredici lati delle cassette, sono state rivelate tutte durante la prima stagione della serie, spiegando dunque le varie ragioni che hanno spinto Hannah Baker al suicidio. Ma siamo sicuri che abbia detto la verità?

La studentessa potrebbe aver dato, come spesso capita, la sua versione dei fatti. Non è detto, però, che la sua versione sia la verità.

La lettera

Ad esempio, quella famosa lettera che Hannah scrive a Zach è stata gettata via come dice Hannah in una delle sue cassette?

A quanto pare, da quello che ci dice Zach (e che ci mostra), la lettera è sempre rimasta in suo possesso e non l’ha mai gettata via.

Questa, però, potrebbe essere solamente una delle piccole bugie che Hannah ha rivelato all’interno delle cassette.

La verità verrà rivelata solo nel corso della seconda stagione di Tredici – 13 Reasons Why.