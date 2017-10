Tracklist e cover del prossimo album di Riki in uscita il 20 ottobre

Il suo nome è “Mania”, titolo dato dalla prima traccia dell’album, e adesso, oltre al titolo, conosciamo anche tracklist e cover del prossimo album di Riki.

L’album sarà disponibile a partire dal 20 ottobre e, a pochi giorni di distanza, il cantante ha deciso di condividere con i fan il contenuto e la copertina del suo nuovo lavoro.

Tracklist di “Mania”

Mania Frena Se Parlassero di Noi Aspetterò lo Stesso In Equilibrio Tremo Dentro la Notte Il Tempo Intorno Rumore di Fondo Vendicativa Credi in Te Ainam

Il 9 ottobre il cantante, tramite Facebook, aveva fatto una sorta di giochetto, postando 4 foto in cui la tracklist non era completa e si andava riempiendo man mano che si guardavano le foto. Ma, anche allora, le foto non erano mai complete. Adesso, finalmente, possiamo leggere i titoli di tutte le canzoni che potremo ascoltare nel suo nuovo album.

L’album “Mania” e la sua copertina

Ecco la copertina del nostro nuovo CD “MANIA” che uscirà il 20 Ottobre! Preordinatelo in esclusiva su Amazon a questo link https://www.amazon.it/Mania/dp/B07628HJDS Pubblicato da Riki su Martedì 10 ottobre 2017

Sempre tramite Facebook, Riki ha pubblicato circa 21 ore la copertina dell’album “Mania”, che sarà disponibile a partire dal 20 ottobre ma di cui è già possibile effettuare il preordine in esclusiva su Amazon, come dice la stessa descrizione della foto.

Il CD è disponibile sia in edizione normale che in quella deluxe.

Instore tour e tour di promozione per “Mania”

Proprio il giorno dell’uscita del disco avrà inizio l’instore tour, a cui è possibile partecipare tramite un VIP Pass che verrà ottenuto tramite l’acquisto del CD stesso. Ma ecco tutte le date dell’instore tour di Riki.

20 ottobre – Roma, Discoteca Laziale – ore 16:00

– Roma, Discoteca Laziale – ore 16:00 21 ottobre – Milano, Mondadori Megastore di Piazza del Duomo – ore 15:00

– Milano, Mondadori Megastore di Piazza del Duomo – ore 15:00 22 ottobre – Lonato del Garda (BS), Centro Commerciale Il Leone – ore 16:30

– Lonato del Garda (BS), Centro Commerciale Il Leone – ore 16:30 24 ottobre – Orio al Serio (BG), Centro Commerciale Orio Center – ore 16:30

– Orio al Serio (BG), Centro Commerciale Orio Center – ore 16:30 25 ottobre – Piove di Sacco (PD), Centro Commerciale Piazza Grande – ore 16:00

– Piove di Sacco (PD), Centro Commerciale Piazza Grande – ore 16:00 26 ottobre – Marcianise (CE), Centro Commerciale Campania – ore 16:00

– Marcianise (CE), Centro Commerciale Campania – ore 16:00 28 ottobre – Gravina di Catania (CT), Centro Commerciale Katané – ore 16:00

– Gravina di Catania (CT), Centro Commerciale Katané – ore 16:00 29 ottobre – Palermo, Centro Commerciale La Torre – ore 16:00

– Palermo, Centro Commerciale La Torre – ore 16:00 31 ottobre – Cantù (CO), Centro Commerciale Mirabello – ore 15:00

– Cantù (CO), Centro Commerciale Mirabello – ore 15:00 1 novembre – Savignano sul Rubicone (FC), Mediaworld – ore 16:00

– Savignano sul Rubicone (FC), Mediaworld – ore 16:00 3 novembre – Napoli, Centro Commerciale Auchan Napoli – ore 16:00

– Napoli, Centro Commerciale Auchan Napoli – ore 16:00 4 novembre – Mesagne (BR), Centro Commerciale Auchan Mesagne – ore 16:00

– Mesagne (BR), Centro Commerciale Auchan Mesagne – ore 16:00 5 novembre – Bari, La Feltrinelli – ore 14:00

Oltre all’instore tour, Riki ha già programmato delle date del suo prossimo tour. Le prime due già sold out avverranno quasi subito dopo la fine dell’instore tour. Ma scopriamole tutte.

2017

15 novembre – Milano, Alcatraz SOLD OUT

– Milano, Alcatraz 18 novembre – Roma, Atlantico SOLD OUT

2018

16 febbraio – Venaria (TO), Teatro Concordia

– Venaria (TO), Teatro Concordia 17 febbraio – Venaria (TO), Teatro Concordia

– Venaria (TO), Teatro Concordia 20 febbraio – Padova, Gran Teatro Geox

– Padova, Gran Teatro Geox 22 febbraio – Firenze, Obihall

– Firenze, Obihall 23 febbraio – Brescia, Gran Teatro Morato

– Brescia, Gran Teatro Morato 26 febbraio – Milano, Alcatraz SOLD OUT

– Milano, Alcatraz 2 marzo – Roma, Atlantico

– Roma, Atlantico 5 marzo – Napoli, Pala Partenope

– Napoli, Pala Partenope 9 marzo – Bologna, Estragon

– Bologna, Estragon 10 marzo – Nonantola (MO), Vox Club

I biglietti sono già disponibili sul sito Ticketone a partire da 23€.