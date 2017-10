Rinfreschiamoci la memoria per Mr. Robot e la terza stagione [SPOILER]

L’hacker numero 1 è tornato, ma se non avete ancora guardato il primo episodio della terza stagione oppure vi va di riguardarlo, rinfreschiamoci la memoria per Mr. Robot, in modo da non perderci nessun dettaglio.

Facciamo il punto della situazione

Dove eravamo rimasti con il finale della seconda stagione?

Beh, innanzitutto, come dimenticare il nostro caro Elliot (Rami Malek – che sarà anche interprete del grande Freddie Mercury nel film dedicato ai Queen) che è riuscito a sopravvivere a quel colpo di pistola che, come dice Tyrell Wellick (Martin Wallstrom), ha voluto egli stesso? Cosa sarà successo? Perché Tyrell ha sparato a Mr. Robot?

Avevamo anche lasciato Darlene (Carly Chaikin) abbastanza nei guai, visto che si trovava alle prese con l’FBI. Riuscirà a fuggire e farla franca?

Particolare attenzione, però, va sul personaggio di Angela (Portia Doubleday) che, improvvisamente, vediamo coinvolta in tutte le faccende legate a Mr. Robot, incluso il colpo di pistola. Perché sta facendo tutto questo? Qual è il suo obiettivo?

Trama della prima stagione di Mr. Robot

Durante la prima stagione sono state gettate le basi per tirar su una serie TV molto particolare, di quelle che non si erano ancora mai viste sugli schermi; infatti, la storia di questo ragazzo, Elliot Alderson – un dipendente da morfina che lavora per la Allsafe cyber security, non è la tipica storia che vedremmo nelle serie TV di sempre. Qui si parla di un hacker che si imbatte, proprio grazie a Mr. Robot, nella f_society, un gruppo di hacker il cui scopo è quello di distruggere la E-Corp.

Con il passare delle puntate si è venuti a conoscenza di tantissimi colpi di scena legati al protagonista; dalla scoperta che Darlene è in realtà sua sorella – ma lui non ricorda assolutamente chi è – a quella che Mr. Robot è il loro ormai defunto padre.

La stagione si conclude con molti punti interrogativi, a cominciare dalla scomparsa di Tyrell e dal grosso buco nero di Elliot che non ricorda cosa abbia fatto negli ultimi tre giorni. Inoltre, Angela accetta di lavorare proprio per la E-Corp., azienda che ha anche provocato la morte di sua madre e del padre di Elliot.

Trama della seconda stagione di Mr. Robot

La seconda stagione, sempre incentrata sul giovane Elliot, che cerca in tutti i modi di reprimere Mr. Robot all’interno della sua mente. Tyrell è sempre scomparso, non c’è traccia di lui fino alle ultime puntate, e Angela cerca di svolgere al meglio il suo lavoro per scalare la vetta della E Corp.Un nuovo personaggio si insedia all’interno della fitta trama ed è l’agente dell’FBI Dominique DiPierro (Grace Gummer) la quale riesce ad avvicinarsi di troppo alla verità, rischiando varie volte di rimetterci le penne. Nel frattempo Elliot paga le conseguenze di ciò che avevamo visto nella prima stagione: il furto del cane all’ex fidanzato della sua terapista, Krista, e l’hacking eseguito sia su Krista che sull’uomo gli costano la galera. Ciò, però, non dura molto e tutto grazie alla Dark Army che hackera il database dell’FBI per far sì che Elliot possa tranquillamente uscire di galera.

Cosa ci aspetterà adesso?

Senza dubbio, il caos più totale, viste le tante risposte da dover dare a noi fan ma anche al povero Elliot che, visti i precedenti, potrebbe anche essere a conoscenza di tutto ma non ricordarlo – in fondo, non ricordava nemmeno che Darlene era sua sorella!

Il lato oscuro di Angela

Durante tutta la seconda stagione abbiamo potuto vedere un “lato oscuro” nel personaggio di Angela, che può all’apparenza sembrare il più difficile di tutti da interpretare. Infatti, se inizialmente non sapeva nulla – o era bravissima a fingere e sapeva tutto dall’inizio – adesso si è mostrata sotto un altro aspetto, altrettanto misterioso.Noi conosciamo Angela come la storica amica di Elliot, legata a lui a causa della morte della madre di lei e del padre di lui per la stessa causa: la leucemia della quale viene accusata la E-Corp. poiché artefice del disastro ambientale che ha portato a tali conseguenze. Ci è sempre sembrata un po’ come la voce della coscienza, come il grillo parlante di Elliot che cercava di fargli tenere la retta via. Ma se invece fosse il contrario? Se in realtà il suo obiettivo è sempre stato quello di portare Elliot a fare tutto ciò che poi ha effettivamente realizzato? Oppure magari è stata lei a ideare il piano insieme al ragazzo.

Trailer della terza stagione di Mr. Robot

Certamente, tutti questi enormi punti interrogativi avranno una risposta, si spera al più presto, nella prossima stagione di Mr. Robot, la cui prima puntata è andata in onda ieri, mercoledì 11 ottobre, ovvero stanotte in Italia. Nel frattempo, per chi non l’avesse ancora vista, oppure attendesse di vedere la serie in italiano, ecco il trailer ufficiale sottotitolato.

Nuovi personaggi in arrivo

Vi ricordo inoltre che all’interno di questa terza stagione – che dovrebbe essere la stagione centrale di tutta la serie, visto che l’obiettivo è di arrivare ad un totale di 5 stagioni – saranno presenti alcuni nuovi personaggi, che si suddivideranno tra hacker e agenti dell’FBI.