Scopri il programma di Sanremo 2018 e il regolamento completo

No eliminazioni, no cover, sì ai duetti.

Confermate le volontà di Baglioni anticipate nel corso del TG1 delle ore 20.00 il giorno 11 ottobre.

Sul sito della Rai è disponibile il programma di Sanremo 2018 e il regolamento completo.

Ma cosa significa ciò che è stato detto da Baglioni?

I Campioni e le Nuove Proposte saranno in competizione nella rispettiva categoria ma nessuno verrà eliminato e tutti si esibiranno fino alla serata finale. Per i Giovani significa apparire sul palco del Teatro Ariston di Sanremo tre volte, per i Campioni ben cinque volte. I Campioni si esibiranno con un ospite nella serata duetti del venerdì e, qualora venisse data anche ai Giovani la possibilità di esibirsi nuovamente, anche loro potrebbero partecipare con un ospite. In caso contrario, nella serata del giovedì, i Giovani potrebbero apparire sul palco solo attraverso un filmato.

I campioni saranno 20, e i giovani 8. A votare ci sarà il pubblico attraverso il televoto, la giuria demoscopica, la giuria della sala stampa e la giuria di esperti.

Scopriamo il programma delle 5 serate:

1a Serata: (martedì 6 febbraio 2018)

Si esibiranno i 20 Campioni, votati dal pubblico, dalla giuria demoscopica e dalla giuria della sala stampa.

Si esibiranno i 20 Campioni, votati dal pubblico, dalla giuria demoscopica e dalla giuria della sala stampa. 2a Serata (mercoledì 7 febbraio 2018)

Si esibiranno 10 dei 20 Campioni, votati dal pubblico, dalla giuria demoscopica e dalla giuria della sala Si esibiranno 4 delle 8 Nuove Proposte, votate con sistema misto (pubblico, giuria demoscopica, giuria della sala stampa).

Si esibiranno 10 dei 20 Campioni, votati dal pubblico, dalla giuria demoscopica e dalla giuria della sala Si esibiranno 4 delle 8 Nuove Proposte, votate con sistema misto (pubblico, giuria demoscopica, giuria della sala stampa). 3a Serata (giovedì 8 febbraio 2018)

Si esibiranno gli ultimi 10 dei 20 Campioni, votati dal pubblico, dalla giuria demoscopica e dalla giuria della sala.

Si esibiranno le ultime 4 delle 8 Nuove Proposte, votate con sistema misto (pubblico, giuria demoscopica, giuria della sala stampa).

Al termine della terza serata verrà stilata la classifica dei Campioni, tenendo conto dei voti delle prime tre serate.

Si esibiranno gli ultimi 10 dei 20 Campioni, votati dal pubblico, dalla giuria demoscopica e dalla giuria della sala. Si esibiranno le ultime 4 delle 8 Nuove Proposte, votate con sistema misto (pubblico, giuria demoscopica, giuria della sala stampa). Al termine della terza serata verrà stilata la classifica dei Campioni, tenendo conto dei voti delle prime tre serate. Quarta Serata (venerdì 9 febbraio 2018)

Si esibiranno i 20 Campioni, eventualmente proponendo il brano con un arrangiamento diverso, in duetto con ospiti. A votare i duetti sarà il pubblico, la giuria della sala stampa e la giuria di esperti. La Rai–Direzione Rai Uno si riserva la facoltà di assegnare un premio speciale al duetto più votato della serata.

Nella quarta serata è prevista l’esecuzione delle canzoni delle Nuove Proposte, eventualmente in versione ridotta oppure tramite RVM. In caso di esibizione live, il direttore artistico e la Rai potranno chiedere anche ai Giovani di esibirsi con ospiti. A votare le nuove proposte saranno il pubblico, la giuria della sala stampa e la giuria di esperti.

Verrà eletto il vincitore delle Nuove Proposte.

Si esibiranno i 20 Campioni, eventualmente proponendo il brano con un arrangiamento diverso, in duetto con ospiti. A votare i duetti sarà il pubblico, la giuria della sala stampa e la giuria di esperti. La Rai–Direzione Rai Uno si riserva la facoltà di assegnare un premio speciale al duetto più votato della serata. Nella quarta serata è prevista l’esecuzione delle canzoni delle Nuove Proposte, eventualmente in versione ridotta oppure tramite RVM. In caso di esibizione live, il direttore artistico e la Rai potranno chiedere anche ai Giovani di esibirsi con ospiti. A votare le nuove proposte saranno il pubblico, la giuria della sala stampa e la giuria di esperti. Verrà eletto il vincitore delle Nuove Proposte. Quinta Serata – Serata Finale (sabato 10 febbraio 2018)

Si esibiranno i 20 Campioni con sistema di votazione misto (televoto, sala stampa e giuria di esperti). Verrà stilata una classifica che terrà in considerazione anche le votazioni delle serate precedenti e si esibiranno nuovamente i primi tre artisti in classifica.

Si procederà ad una nuova votazione (pubblico, giuria di esperti e giuria della sala stampa). I risultati dell’ultima votazione, unitamente a quelli delle votazioni precedenti, decreteranno il vincitore del Festival di Sanremo 2018 che avrà la possibilità di rappresentare l’Italiano all’Eurovision.