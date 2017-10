Arriva in Italia lo show su Elvis Presley

Arriva in Italia, a Giugno 2018, The Wonder Of You lo spettacolo con la voce di Elvis Presley, l’artista solista col maggior record di vendite nella storia (un miliardo di dischi in tutto il mondo) in un’esperienza da concerto live.

Uno show incredibile, prodotto a Graceland per poter celebrare il 40 anniversario della morte di Elvis, e che presenterà ancora una volta la voce più riconoscibile di tutti i tempi con un’intera orchestra sinfonica sul palco che interpreterà le più celebri canzoni del King of Rock and Roll’s e le sue tenere, struggenti ballate – con la speciale partecipazione personale di Priscilla Presley.

Seguendo i successi dei due album orchestrali prodotti da Sony Music If I Can Dream e The Wonder Of You un nuovo tour europeo è stato annunciato per giugno 2018; esattamente 50 anni dopo l’iconico ritorno sulle scene del ’68 di Elvis’ e per la prima volta includerà una data Italiana.

Al Forum di Assago il 14 giugno, le cui prevendite inizieranno il 13 ottobre.