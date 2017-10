Audio & Testo del nuovo singolo di Zucchero – Un’altra storia

“Un’altra storia“,oggi in radio il nuovo singolo di Zucchero, il primo ad anticipare la raccolta “Wanted (The Best Collection)“, il cofanetto speciale di Zucchero Sugar Fornaciari, che sarà disponibile in digitale e nei negozi a partire dal 3 novembre. “Wanted” ripercorre il successo di uno dei più grandi musicisti italiani, dagli anni ’80 fino ai successi più recente. Zucchero infatti continua a dominare il mercato discografico, la sua “Black Cat” è stata certificata Doppio Platino. Per non parlare del suo ultimo tour da 125 concerti.

In questo nuovo cofanetto Universal, la sua carriera è divisa in 3 CD, che raccontano altrettanti periodi della carriera di Zucchero: Best of 85-90, Best of 90-05, Best of 05-18. In più ci sarà un Dvd con le immagini dei concerti all’Arena di Verona, un docufilm con immagini di backstage, interviste e contenuti speciali. In alternativa, “Wanted (The Best Collection)” esce anche in una versione Super Deluxe: 10 Cd, 1 Dvd e un 45 giri.

Testo Un’altra storia

E se penso a te…

Mi faccio male

Ma invecchierò…

Pensando a te

E se me ne andai…

Fu per amore

Che un giorno sai…

Ucciderò.

Oh babe

Ci vuole tempo

Oh

Tutta una vita… lo so

Because I love you… more than I need you

‘Cos I feel so bad, feel so bad

Because I need you, more than I want you

Cos I feel so bad, feel so bad.

[Traduzione della parte in inglese] Perché ti amo, molto più di quanto tu ne abbia bisognoPerché mi sento così male, sento così malePerché ho bisogno di te, più di quanto desideri tePerché mi sento così male, sento così male

Così resterai…

Di puro amore

Che un giorno sai

Ammazzerò.

Oh babe

Ma è un’altra storia

Oh

Quella che sai

Che so

Because I love you… more than I need you

‘Cos I feel so bad, feel so bad

Because I need you, more than I want you

Cos I feel so bad, feel so bad.

Uhhhhhhhh

Ma non è vero

che il cielo è nero

che il cielo è nero

neeeeeero.

Tornerai

Amerò

Uhhhhhhhh

Ma è un’altra storia

La nostra storia

E’ un’altra storia

Yeeeeah.

Ma non è vero

che il cielo è nero

Che porti via

La nostra storia

E’ un’altra storia

Yeeeeah.

Because I love you more than I need you

Cos I feel so bad.