Come giocherà la Lazio contro la Juventus? Inzaghi prepara i suoi assi

La Lazio di scena all’Allianz Stadium senza timori reverenziali

I biancocelesti impegnati domani nell’arduo anticipo, delle ore 18, contro la Juventus, destano la netta sensazione di non voler scendere in campo nelle vesti di vittima sacrificale di turno, non mostrando affatto alcun timore reverenziale al cospetto dei campioni d’Italia in carica. Gli uomini di Simone Inzaghi stanno scrivendo una pagina sensazionale nel libro della società biancoceleste. La prima gioia è giunta il 13 agosto scorso, proprio in occasione della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, un 3-2 all’ultimo respiro che ha galvanizzato l’intero ambiente laziale, apportando una cospicua ventata di entusiasmo ed ottimismo. Entusiasmo ed ottimismo riproposto poi in campionato, dove Immobile e compagni occupano attualmente il terzo posto a quota sedici, a soli tre lunghezze proprio dai bianconeri secondi. I biancocelesti hanno inanellato complessivamente cinque vittorie, un pareggio ed una sconfitta e sono reduci da tre successi consecutivi se contiamo anche quello in Europa League. L’unico ko stagionale è avvenuto contro il Napoli, lo scorso 20 settembre, ma quella fu una gara sfortunata per i capitolini da etichettare come un’ecatombe, visto che furono ben quattro gli infortuni nel corso dei novanta minuti, a tal punto che la squadra di Simone Inzaghi chiuse il match in dieci uomini.

Il fautore di questo magic-moment biancoceleste è proprio l’allenatore, Inzaghi jr., salito alle luci della ribalta dopo una convincente gavetta tra i giovani del club biancoceleste per poi mostrare tutto il suo attaccamento al lavoro e la sua spiccata visione tattica con i grandi, diventando un allenatore stimato ed apprezzato in tutte le latitudini. Addirittura non è mistero che anche la Juventus sia interessata al profilo dell’allenatore emiliano qualora Allegri dovesse andar via da Torino. Oltre alla saggia guida tecnica, i punti di forza della Lazio consistono in un centrocampo muscolare e di qualità dove spiccano i vari Parolo, Lucas Leiva, Lulic, per poi passare all’apporto fondamentale del serbo Milinkovic-Savic, oggetto del desiderio di molti top club europei, anche della Juventus, la quale, in base a quanto dichiarato la scorsa estate dal presidente Claudio Lotito, presente nel ritiro di Auronzo di Cadore, pare abbia offerto la cifra monstre di 70 milioni di euro, prontamente rispedita al mittente dai vertici biancocelesti. A seguire, in questa stagione, è avvenuta l’esplosione definitiva dello spagnolo Luis Alberto, funambolico sulla trequarti e dotato di colpi prestigiosi dal punto di vista tecnico. Fino ad ora il numero diciotto biancoceleste è stato autore di tre reti in campionato, destando la sensazione che il suo score personale possa ulteriormente accrescere. Dulcis in fundo è inevitabile menzionare Ciro Immobile: l’attaccante di Torre Annunziata è il leader di questa squadra, l’uomo decisivo, il personaggio carismatico che tutte le difese avversarie temono. Sino ad ora la punta campana ha realizzato tredici goal stagionali, rappresentando una freccia insostituibile nell’arco di Simone Inzaghi.

Intanto, per quanto concerne la gara di domani pomeriggio, in cui ben 2000 tifosi laziali seguiranno la propria squadra in trasferta a Torino, il tecnico biancoceleste pare voglia affidarsi al 3-5-1-1 con Strakosha tra i pali, linea di difesa a tre con Radu, De Vrij e il rientrante Bastos. Sulla corsia mancina spazio a Lulic, mentre sul versante opposto ci sarà Marusic. Sulla mediana inamovibili Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic, mentre sulla trequarti Luis Alberto agirà alle spalle di Immobile. Ieri, dal centro sportivo di Formello, il club manager della Lazio, Angelo Peruzzi, ex della partita, ha analizzato il momento d’oro dei biancocelesti attraverso i microfoni di Premium Sport, affermando che nonostante la trasferta in casa della Juventus sia assolutamente proibitiva, i capitolini proveranno a confezionare uno sgradevole scherzetto agli uomini di Allegri, cercando di riproporre quanto di ottimo compiuto nell’agosto scorso in finale di Supercoppa Italiana. La missione non sarà semplice ma questa Lazio che non vuol smettere di stupire, difficilmente affronterà tale match con fare remissivo. I bianconeri sono avvisati, Immobile e compagni non sono in vena di effettuare sconti.