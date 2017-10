Juventus Lazio | prob. formazioni & dichiarazioni allenatori

La Juventus affronta la Lazio con l’obiettivo di riconquistare la vetta della classifica

In casa juventina sono poco abituati a restare nelle retrovie. Il secondo posto non appartiene alle corde della banda di Allegri, i quali reduci dal pareggio per 2-2 contro l’Atalanta, nell’ultima gara prima della sosta, vorranno conquistare l’intera posta in palio al cospetto di una Lazio assai temibile e vera rivelazione di questo avvio di stagione. Il tecnico bianconero ha riabbracciato in questi giorni i suoi calciatori tornati alla base dopo gli impegni con le rispettive nazionali.

Ieri è stato il turno di Dybala e Bentancur di ritorno dal Sudamerica, mentre quest’oggi a varcare i cancelli di Vinovo saranno Alex Sandro e Cuadrado. Nel frattempo, lo staff medico juventino sta monitorando le condizioni fisiche di Mandzukic e Barzagli. L’attaccante croato ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra e nell’ultima gara disputata con la maglia biancorossa della sua nazionale contro l’Ucraina, è sceso in campo grazie all’aiuto di un’infiltrazione sulla parte dolente, mentre il roccioso difensore azzurro ha alzato bandiera bianca in occasione del match con l’Albania. Entrambi rischiano seriamente di restare in panchina nella gara al cospetto dei biancocelesti, così come sia Pjanic che Marchisio, nonostante abbiano destato interessanti segnali di ripresa, difficilmente giocheranno dal primo minuto, molto probabile che l’allenatore livornese si affidi come coppia sulla mediana al duo Matuidi-Khedira, con quest’ultimo completamente ristabilito dall’ultimo infortunio muscolare ed autore di una doppietta nel test amichevole di mercoledì contro il Derthona.

Per il resto Allegri riproporrà il consueto e collaudato 4-2-3-1 con Buffon tra i pali, Lichtesteiner sulla corsia di destra, mentre Asamoah agirà sulla sinistra, centralmente spazio a Chiellini e Rugani. Sulla mediana, come detto, fiducia a Matuidi e al rientrante Khedira, mentre sulla trequarti persistono i maggiori interrogativi. Sicuro di un posto è Douglas Costa che in queste due settimane ha lavorato costantemente e alacremente sotto gli ordini di Allegri, mentre non è da escludere che Bernardeschi possa sostituire Mandzukic. Dybala nonostante il lungo viaggio transoceanico, potrebbe partire dal primo minuto, in quanto nella gara decisiva disputata tra Ecuador e Argentina, è rimasto seduto in panchina per gli interi novanta minuti, ragion per cui non dovrebbe manifestare particolari segnali di stanchezza. In avanti, invece, come punta centrale di riferimento, vi sarà l’ inamovibile Gonzalo Higuain, in mostra nella sgambata infrasettimanale con il Derthona e voglioso di ben apparire dopo un mese di settembre costellato da più ombre che luci, culminato con l’amarezza della seconda mancata convocazione consecutiva con la nazionale albiceleste. Il “pipita” dopo le reti messe a segno contro l’Olympiacos in Champions League e l’Atalanta in campionato è seriamente intenzionato a proseguire lungo questo trend, con l’obiettivo di tornare sui suoi più comuni standard.

Intanto, nella giornata di ieri, attraverso i microfoni di Premium Sport, il difensore Daniele Rugani, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni, esternando le sue motivazioni nell’indossare la maglia bianconera, senza tralasciare dei commenti sulla Lazio, prossimo avversario di giornata, e sullo spauracchio Immobile, già decisivo nella finale di Supercoppa Italiana disputata lo scorso 13 agosto :”Quello che conta è farmi trovare sempre pronto al 100% per dare il mio contributo. Sono consapevole di avere ancora ampi margini di miglioramento e di poter raggiungere un livello ancor più elevato. L’obiettivo è giocare sempre di più, fare bene e diventare un elemento molto importante per la squadra”. Per poi aggiungere: “Quella sconfitta in Supercoppa contro la Lazio ci ha fatto male e vogliamo “riscattarla”. Certo, sarà una sfida molto diversa, quella era una partita secca, la prima dell’anno e l’abbiamo giocata a Roma. Sappiamo, però, che la Lazio è una squadra forte, che ha giocatori di qualità e che può dire la sua contro tutti. Per quanto riguarda le individualità, Immobile è uno dei più forti attaccanti del campionato, un giocatore completo che dovremo sicuramente tenere d’occhio”.